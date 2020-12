El Real Madrid examina su crisis en el Sánchez-Pizjuán, uno de sus templos malditos

Los blancos han ganado en 5 de sus últimas 16 visitas al Sevilla, sólo en el Camp Nou tienen peores números.

Se podría decir que el visita este sábado a uno de sus dentistas para examinar cómo evoluciona su reciente crisis de resultados. Sólo el ha ganado más al Real Madrid que el como local en los últimos 15 años y los blancos, que llegan heridos y con ganas de reivindicarse, saben que el Ramón Sánchez-Pizjuán es uno de sus templos malditos.

La visita a Nervión suele ser una plaza complicada para los merengues, de hecho, el balance histórico de duelos es favorable a los rojiblancos con 43 victorias, 17 empates y sólo 26 victorias madridistas . Los resultados son aún más hirientes en los últimos 15 años, ya que desde la temporada 2003-2004, el Madrid sólo ha sumado la victoria en 5 de sus últimas 16 visitas al Sánchez-Pizjuán en .

En las últimas cinco temporadas, los blancos pedieron 4 encuentros y sólo ganaron 1, precisamente en la última visita a la casa del conjunto andaluz que tuvo lugar en septiembre del año pasado y en la que vencieron por 0-1 con un solitario gol de Benzema, que sólo ha marcado ese gol en Liga en casa del Sevilla tras 9 visitas. Aquella fue la primera y hasta ahora única victoria de Zidane en el Sánchez-Pizjuán.

Antes, el francés logró empatar en su primera visita en los octavos de final de la en 2017, un 3-3 marcado por el polémico penalti de Ramos en el que se encaró con la grada. Unos días después llegó su primera visita en LaLiga y perdió por 2-1 con una remontada espectacular del Sevilla en el descuento con goles del propio Ramos en propia puerta y de Jovetic. Al curso siguiente regresó a Nervión sin nada en juego y cayó por 3-2 con un equipo pagado de suplentes. A estos tres encuentros, hay que sumar el 3-2 que encajó el Madrid de Benítez en la 2015-20216 y el 3-0 del de Lopetegui en la 2018-19.

Los precedentes hacen que Zidane reconociera en rueda de prensa la valía de su rival: “El Sevilla siempre es bueno y competitivo, como son ellos. Cada entrenador elige su once y mañana es otro partido. Vamos a ver con quién salen mañana”.

Por su parte, el Sevilla no pierde dos duelos seguidos ante los blancos como local desde los dos sonrojantes 2-6 de mayo y diciembre de 2011 con José Mourinho en el banquillo merengue y dos partidos en los que Cristiano Ronaldo consolidó su predilección goleadora contra los rojiblancos.

A favor del Real Madrid sí jugará el factor de que esta vez no habrá público en las gradas para un plus a su rival. El sevillismo suele preparar con mimo la visita de los blancos y Lopetegui cree que la ausencia de la afición debe ser sólo un motivo mas para intentar brindarles la victoria: “No se les puede sustituir. Tratamos dar lo mejor por esos sevillistas que no están físicamente pero que sí están en espíritu apoyando desde su casa. No estará el campo lleno con ese empuje extra que nos dan y tenemos que dar nuestra mejor versión por nosotros y por ellos”.