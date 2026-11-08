Los jugadores del Real Madrid viven un estado de enfado y malestar por lo que consideran una excesiva permisividad arbitral con los rivales, después de que el enfrentamiento ante el Valencia en el estadio de Mestalla dejara al equipo víctima de un gran número de faltas, en un episodio que ha devuelto a primer plano un sentimiento creciente dentro del vestuario sobre la falta de protección arbitral.

Según lo publicado por el diario español As, los jugadores del Real Madrid sienten que su equipo sufre una enorme cantidad de faltas sin la protección suficiente, al considerar que existe un desajuste que requiere intervención.

El malestar alcanzó su punto máximo tras el encuentro de Mestalla, durante el cual se señalaron 26 faltas a favor del conjunto blanco, a una media de una falta cada tres minutos y medio, convirtiéndose en el partido en el que el Real Madrid ha recibido más faltas durante la actual temporada de LaLiga.

Esta cifra resulta excepcional ante la sensación dentro del club de que lo ocurrido se ha convertido en algo habitual.

El sentimiento de que existe una injusticia arbitral hacia el Real Madrid ya no es algo nuevo, pues se expresa de forma pública y diaria a través del canal oficial del club, pero lo novedoso esta vez es que el asunto se ha extendido al vestuario del equipo, después de que el enfrentamiento ante el Valencia se convirtiera en la gota que colmó el vaso, en medio de un fuerte enfado entre los jugadores.

Las cifras respaldan el punto de vista de los jugadores del Real Madrid, empezando por los últimos partidos, ya que los registros de la empresa de estadísticas Opta confirman que el conjunto blanco fue víctima de los tres partidos con más faltas de los rivales, con 26 o más, durante las últimas temporadas de LaLiga.

El enfrentamiento de ayer ocupó el segundo lugar empatado con el partido ante el Getafe en diciembre de 2024, que también registró 26 faltas de los rivales contra el Real Madrid, mientras que el equipo recibió 27 faltas en otro partido durante octubre de 2025, también ante el Getafe.

Cifras impactantes

Volviendo a la temporada actual, el Real Madrid encabeza la lista de los equipos que más faltas reciben en LaLiga, por delante de todos sus rivales, después de que le hayan señalado 171 infracciones en 12 jornadas, a una media de 14,2 faltas por partido.

El Racing ocupa el segundo lugar con 161 faltas, seguido del Sevilla con 155 faltas, pero lo llamativo de esta estadística es la gran diferencia entre el Real Madrid y sus rivales directos, ya que el Atlético de Madrid ocupa el tercer lugar por la cola en la lista de los equipos que más faltas reciben con 113 infracciones, mientras que el Barcelona aparece en el segundo lugar por la cola con 108 infracciones.

Haciendo el cálculo de la diferencia, queda claro que el Atlético de Madrid ha recibido 58 faltas menos que el Real Madrid, mientras que el registro del Barcelona es 63 faltas inferior al del conjunto blanco.

¿Y los jugadores?

A nivel de jugadores, el panorama no cambia mucho, ya que Jude Bellingham encabeza la lista de los jugadores que más faltas reciben en LaLiga con 31 infracciones, por delante con una diferencia notable de su perseguidor más cercano, Pablo Ibáñez, que ha recibido 26 faltas.

La estadística revela dos realidades llamativas, la primera de ellas que cuatro jugadores del Real Madrid se encuentran entre los diez jugadores que más faltas reciben en la competición, ya que Vinicius Junior y Kylian Mbappé ocupan el quinto lugar empatados con 23 infracciones cada uno, mientras que Arda Güler aparece en el décimo puesto con 21 infracciones.

En cambio, hay que bajar hasta el decimotercer puesto para encontrar al primer jugador del Barcelona en la lista, que es Lamine Yamal con 18 infracciones, mientras que el primer jugador del Atlético de Madrid no aparece hasta el trigésimo sexto puesto, que es Giuliano Simeone con 14 infracciones.

El enfrentamiento de Mestalla profundizó la sensación de falta de protección arbitral dentro del vestuario del Real Madrid, donde los jugadores consideran que el asunto ha sobrepasado los límites aceptables.

Durante el partido ante el Valencia, Bellingham, de forma sorprendente, solo recibió una falta, pero ello se debe a que las faltas se concentraron en otros jugadores, ya que Mbappé recibió seis faltas, Arda Güler cuatro y Marc Cucurella cuatro.

Este último estuvo presente en varios duelos directos con Mafio, que dejaron jugadas que podrían haber requerido la tarjeta amarilla, pero que no fueron señaladas así, siendo uno de los puntos fundamentales del malestar dentro del club, ya que los jugadores consideran que los árbitros podrían haber intervenido en mayor medida en los partidos en los que las faltas no se limitan a ser repetidas, sino que llegan a un punto de saturación.

La discrepancia de los jugadores con Mourinho

En este contexto, Bernardo Silva, conocido por hablar poco, asumió el papel de portavoz de sus compañeros tras el partido, cuando dijo desde el estadio de Mestalla: «Fue un partido difícil, en un ambiente también difícil, ante un equipo que se caracteriza por la agresividad. Y el árbitro también les había permitido jugar con un alto grado de fuerza y agresividad, lo que nos complicó las cosas».

Las declaraciones del jugador reflejaron un sentimiento extendido entre sus compañeros de equipo, a pesar de que contrastan con el gran elogio de José Mourinho al árbitro Hernández Maeso, pues calificó su actuación como «extraordinaria».

Sin embargo, el sentimiento predominante dentro del vestuario del Real Madrid sigue siendo claro, y se traduce en la creencia de los jugadores de que los árbitros permiten a los rivales cometer muchas faltas sin la intervención suficiente.

El Real Madrid considera que existe una diferencia entre recibir faltas y recibir un número tan elevado de ellas, algo sobre lo que las cifras refuerzan la postura de los jugadores.

El Real Madrid se dirige ahora al parón internacional, donde sus jugadores centrarán su atención en sus selecciones, pero esta cuestión volverá a primer plano en cuanto se reanuden las competiciones, ya que el asunto no tiene que ver con un solo partido, sino con la acumulación de numerosos episodios a lo largo de un periodo prolongado.

Y tanto si este sentimiento está plenamente justificado como si no, se ha convertido en el ambiente predominante dentro del Real Madrid, donde los jugadores sienten que no encuentran clemencia ni protección, y que viven bajo el peso de las entradas violentas y las faltas repetidas.