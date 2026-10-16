El Real Madrid está furioso con Javier Tebas, presidente de LaLiga. El motivo es una comparación que Tebas hizo este viernes entre Real Madrid TV y Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial y durante ella.

Tebas y el Real Madrid ya se han enfrentado muchas veces en el pasado. Esta vez, la disputa gira principalmente en torno a Real Madrid TV, el canal del club madrileño. Allí se publican con frecuencia recopilaciones de errores del árbitro designado para el siguiente partido.

«La directiva del Real Madrid dirige una orquesta de portavoces en la que Real Madrid TV marca el tono», afirmó Tebas en X. «Su partitura es siempre la misma: seleccionan los momentos que les convienen, los repiten, alimentan las sospechas y señalan a sus enemigos».

«Este método recuerda a las tácticas de propaganda utilizadas por Goebbels, el ministro de Propaganda de la Alemania nazi: la repetición sistemática, la creación de una imagen del enemigo y la subordinación de los hechos al relato. El guion exige que el Real Madrid sea siempre la víctima».

Tebas dejó claro, no obstante, que la comparación se refería a las técnicas de propaganda y no a la ideología. Pese a ello, el Real Madrid está furioso, según se desprende de un comunicado oficial del club.

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«El Real Madrid considera absolutamente inaceptable y extraordinariamente grave que alguien que ocupa dos cargos de gran responsabilidad en el fútbol español utilice comparaciones con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club».

«El comportamiento reiterado de Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus continuos ataques al Real Madrid constituyen una auténtica plaga para el fútbol español», señala el club.

Por ello, el club de la capital española exige «la dimisión inmediata» de Tebas, que, además de presidir LaLiga, es vicepresidente de la Federación Española de Fútbol.