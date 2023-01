El Real Madrid es más 'optimista' con Nacho

El zaguero cuajó un gran partido como lateral derecho y ayudó a la primera portería a cero del 2023

El Real Madrid, por primera vez en muchos partidos, hizo un buen partido defensivo. Quizás el mejor partido a nivel defensivo en lo que va de Liga, por el rival y el resultado. Y eso que tampoco fue ninguna exhibición, ni mucho menos, pero el equipo blanco pasó de ser un queso gruyere a una buena defensa. Y eso tuvo que ver, en gran medida, con Nacho.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El madrileño fue titular en el lateral derecho y cuajó un sensacional encuentro en esa demarcación y ayudando a Militao y Rüdiger a cerrar el área. Es imposible ponerle un pero a su partido ni tampoco a su incomparable profesionalidad dentro del club. El canterano ha sido titular en las cuatro victorias del equipo en este 2023 (Cacereño, Valencia, Villarreal y Athletic) y estuvo ausente en las dos derrotas (Villarreal y Barcelona).

Y es que Nacho, como dice Ancelotti, es un defensa 'pesimista', porque prefiere prevenir que curar, algo que el Real Madrid necesitaba acuciantemente esta temporada. El equipo adolece de sensatez y concentración atrás y Nacho es el jugador perfecto para que el equipo sea más serio y más fiable. Con él de titular, el Real Madrid es más 'optimista' de cara a poder dejar la portería a cero.

Teniendo en cuenta que Carvajal, debido a que no está al 100%; Rüdiger y Mendy, no están en un buen momento de forma y que Alaba está lesionado, quizás la titularidad de Nacho no deba ser únicamente por circunstancias y deba empezar a ser mucho más recurrente su presencia en el equipo inicial del Real Madrid. Desde luego, nadie puede decir que con Nacho el Real Madrid juega o defiende peor. Nadie.

"Es el jugador que todos los entrenadores querrían tener en su equipo. Nunca se queja, siempre trabaja y siempre cumple", dijo Ancelotti tras el partido. Y es que el italiano sabe, mejor que nadie, lo injusto que ha sido él mismo con Nacho este año. Solo Militao ha demostrado ser mejor defensa esta temporada que el canterano.

Nacho ha pasado a ser el cuarto central del equipo tras la llegada de Rüdiger y eso, teniendo en cuenta que acaba contrato este verano, le ha hecho por primera vez plantearse su futuro. El Real Madrid es el equipo de su vida pero él quiere jugar y como reconoció en la entrevista post-partido, este año no es feliz porque es feliz cuando juega. Está siendo un año muy complicado para él, pero si Ancelotti y su cuerpo técnico le mantienen en el equipo, seguro que acabará decantándose por una renovación que el club, sin duda alguna, le ofrecerá.