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Jose Mourinho ha abordado las crecientes especulaciones sobre el futuro de Endrick antes del mercado de fichajes de enero de 2027. Pese a los pocos minutos que ha disputado el adolescente brasileño en lo que va de temporada, el entrenador del Real Madrid insiste en que el club sigue necesitándolo.

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Mourinho aborda los rumores sobre la salida de Endrick

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha rechazado las especulaciones que vinculan a Endrick con una salida en el mercado de fichajes de enero de 2027. En pleno debate sobre los pocos minutos que ha disputado el joven delantero esta temporada, Mourinho dejó claro que sigue siendo una pieza importante en sus planes.

«Está muy bien aquí», dijo Mourinho. «Para mí, la situación está muy clara: el Real Madrid es más importante que Endrick. Endrick me importa mucho; es un chico fantástico y le tengo un gran cariño, pero para mí el Real Madrid es más importante que Endrick. Eso significa que el Real Madrid lo necesita. Y el entrenador del Real Madrid también lo necesita».

Un mensaje directo a agentes y clubes rivales

Mourinho dirigió sus palabras directamente a los periodistas, los agentes y los clubes que hacen circular noticias sobre traspasos antes del mercado de invierno. Aunque reconoció que la cúpula del club tiene la última palabra sobre las decisiones relativas a la plantilla, recalcó que conoce su postura.

«Ya tenéis vuestra respuesta: vosotros, los que escribís, sus agentes y todos los clubes que envían noticias a los periódicos», continuó Mourinho. «Después, si mis superiores en el Real Madrid, como estructura superior, deciden algo diferente, en el fútbol actual hay que respetarlo. Pero yo, como entrenador del Real Madrid, sé que la estructura superior conoce mi postura: para mí, Endrick es importante».

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Por qué es importante tener una plantilla amplia en el Madrid

Mourinho también rechazó la idea general de que los jugadores que disputan menos minutos deban abandonar automáticamente el club. Con el Real Madrid compitiendo en LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa, las rotaciones siguen siendo esenciales.

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«El Real Madrid debe tener una plantilla fuerte, con alternativas, en la que el entrenador no se preocupe si un jugador se lesiona o si otro se ha ido con su selección y vuelve cansado», explicó Mourinho. «Quiero jugadores que me den opciones para hacer una gran temporada. No quiero once buenos jugadores; quiero muchos».

En busca de oportunidades en un calendario apretado

El Real Madrid afronta una exigente serie de partidos que comienza con el duelo de LaLiga del sábado contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabeu. Con tres encuentros en ocho días y un cargado calendario invernal por delante, todos los delanteros de la plantilla deben estar preparados para contribuir.

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Para Endrick, los próximos partidos ofrecen una nueva oportunidad de ganarse minutos a las órdenes de Mourinho antes de que se abra el mercado de enero.