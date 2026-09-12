El Real Madrid cuenta con una amplia superioridad sobre su vecino e invitado, el Rayo Vallecano, antes del partido que enfrentará a ambos equipos esta tarde de sábado en la quinta jornada de LaLiga.

El Real Madrid, que ocupa la tercera posición, espera regresar a la senda de las victorias hoy después de sufrir su primera derrota de la temporada ante el Real Betis el pasado viernes.

Según las estadísticas de "Opta", el Real Madrid ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos disputados en casa ante el Rayo Vallecano en LaLiga, con un solo empate, siendo la única excepción el encuentro en el que no logró marcar y que terminó 0-0 en noviembre de 2023.

El Real Madrid ha anotado 46 goles en estos enfrentamientos, frente a los 12 goles que ha encajado.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha sumado puntos en 6 de sus últimos 11 partidos ante el Real Madrid en LaLiga, con dos victorias, dos empates y cinco derrotas, después de haber perdido sus 17 encuentros anteriores ante el conjunto blanco en la competición.

El Real Madrid ha perdido dos de sus últimos 6 derbis ante equipos de la capital en LaLiga, frente a 3 victorias y un empate, tras no haber caído derrotado en los 12 derbis madrileños anteriores en la competición, con 6 victorias y 6 empates.

En cambio, el Rayo Vallecano ha logrado la victoria en sus dos últimos partidos de derbi, aunque nunca antes había conseguido 3 victorias consecutivas en estos enfrentamientos en toda su historia en Primera División.

El Real Madrid ha sufrido una derrota en uno de sus primeros 4 partidos de LaLiga de la temporada por primera vez desde la temporada 2014-2015 bajo la dirección de Carlo Ancelotti, cuando logró dos victorias y encajó dos derrotas.

La última vez que el Real Madrid se coronó campeón de Liga al final de la temporada a pesar de haber perdido uno de sus primeros 4 partidos en la competición fue en la temporada 2011-2012 bajo la dirección de José Mourinho, cuando logró dos victorias, un empate y una derrota.

El Rayo Vallecano ha marcado en sus últimos 11 partidos de LaLiga, con un total de 19 goles, siendo la racha goleadora más larga del equipo en la competición desde abril de 2016, cuando anotó en 14 partidos consecutivos, en los que consiguió 25 goles.

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Cifras ofensivas

El Real Madrid encabeza a todos los equipos de LaLiga en la temporada 2026-2027 en cuanto a ataques que comienzan con la construcción del juego, tras haber ejecutado 27 ataques de este tipo, además de haber rematado 11 veces en contraataques rápidos, la cifra más alta de la competición.

Asimismo, el conjunto blanco iguala al Atlético de Madrid, al Barcelona y al Villarreal a la cabeza de los equipos con más remates tras recuperar el balón en zonas adelantadas, con 8 remates.

En cuanto al Rayo Vallecano, ha desperdiciado 8 puntos desde posiciones de victoria en LaLiga durante la temporada 2026-2027, la mayor cantidad entre todos los equipos de la competición esta temporada.

Kylian Mbappé ha marcado 32 goles en los 35 partidos que ha disputado en casa en LaLiga, y solo le supera en número de goles en el estadio de su equipo Harry Kane, que ha anotado 36 goles en las cinco grandes ligas europeas desde su primera temporada con su club en 2024-2025.

En cambio, Sergio Camello ha marcado 10 goles en sus últimos 10 partidos de LaLiga, la misma cantidad de goles que había anotado en sus 97 partidos anteriores en la competición. Y solo le supera en número de goles marcados en las cinco grandes ligas europeas desde el pasado abril Donyell Malen, que ha anotado 12 goles, mientras que tanto Esteban Lepaul como Lassine Sinayoko cuentan también con 10 goles.

Superioridad de Mourinho

José Mourinho ha logrado la victoria en todos sus cuatro partidos anteriores ante el Rayo Vallecano en LaLiga, y solo ha conseguido un registro perfecto ganando todos sus enfrentamientos ante un mayor número de partidos frente al Athletic Club y al Atlético de Madrid, con 6 partidos ante cada uno de ellos.

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