Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reveló el motivo de su decisión de mantener a Rodri Hernández en el banquillo frente al Paris Saint-Germain, en el enfrentamiento que reúne a ambos equipos esta noche del martes en el estadio Parque de los Príncipes, dentro de las competiciones de la Liga de Campeones de Europa, asegurando que la gestión del estado físico de los jugadores fue el factor decisivo en sus elecciones.

El técnico alemán sorprendió a todos al dejar fuera a Rodri del once titular, prefiriendo apostar por Marc Bernal en el centro del campo junto a Pedri y Dani Olmo, pese a la gran importancia que representa el centrocampista español a la hora de regular el ritmo de juego y aportar al equipo el equilibrio necesario en los grandes enfrentamientos.

Flick explicó, en declaraciones a la cadena «Movistar» recogidas por el diario «Mundo Deportivo» antes del inicio del partido, que su decisión no está relacionada con la existencia de un problema físico en Rodri, sino con su deseo de evitar el agotamiento de los jugadores tras la acumulación de partidos, diciendo: «Tenemos que cuidar a los jugadores».

El técnico alemán añadió: «Debemos tener en cuenta el estado físico de los jugadores, especialmente los internacionales. Rodri ha disputado los tres últimos partidos completos, y por eso decidimos darle descanso. Sabemos lo importante que es, pero confiamos en Bernal».

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La decisión de Flick de dar descanso a Rodri llega para preparar de la mejor manera posible el partido del Clásico contra el Real Madrid, previsto para el próximo domingo en la cumbre de LaLiga.

El control del balón, el arma del Barcelona ante el Paris

Flick habló sobre las claves del esperado enfrentamiento frente al equipo francés, insistiendo en la necesidad de conservar el balón y mantener la cohesión colectiva, dado que ambos equipos poseen la capacidad de imponer su estilo a través de la posesión.

Dijo: «Creo que ambos equipos intentarán controlar el balón, y lo más importante es no perderlo. Tenemos que estar cohesionados».

La elección de Bernal refleja el deseo de Flick de repartir las cargas físicas entre los elementos del equipo, manteniendo su confianza en las alternativas disponibles, pese a la dificultad de la tarea ante el Paris Saint-Germain, que representa una prueba exigente para la capacidad del Barcelona de controlar el centro del campo.

Gerard Martín se incorpora al once pese a las dudas

En un contexto relacionado, Flick zanjó la situación de Gerard Martín, después de que los dolores que sufrió el jugador tras el enfrentamiento ante el Real Betis generaran temores sobre su disponibilidad para el partido. Las pruebas médicas demostraron que no sufrió una lesión grave, antes de que su estado mejorara lo suficiente como para permitirle participar de inicio.

Flick dijo sobre su defensa: «Gerard Martín está listo para jugar, y no teníamos muchas otras opciones».

La participación de Martín adquiere una importancia añadida ante la ausencia de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen de la convocatoria del Barcelona, lo que llevó al técnico alemán a apoyarse en Pau Cubarsí a su lado en el eje de la defensa, con João Cancelo y Jofre Torrents, Xavi, en las bandas.