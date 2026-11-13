El Real Madrid desafía a Marruecos con un mensaje incendiario sobre la final del Mundial 2030

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La competencia por albergar la final del Mundial 2030 ya no es una simple carrera entre estadios e instalaciones deportivas, sino que se ha convertido en una batalla de influencia y mensajes directos entre las tres partes organizadoras del torneo: España, Portugal y Marruecos. Y en el corazón de este conflicto, el Real Madrid decidió alzar la voz ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con un mensaje cargado de confianza y desafío: "Podéis construir un estadio dorado, pero lo más importante es que sepáis cómo gestionar los eventos. Y nosotros somos los mejores".

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Según el diario español "As", este mensaje se produjo durante la visita de una delegación de la FIFA al estadio Santiago Bernabéu, en el marco de una gira para evaluar las ciudades y los estadios candidatos a albergar partidos del Mundial 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos. Y pese a que la decisión final sobre el reparto de los partidos y la sede de la final no se resolverá antes de 2027, el Real Madrid quiso poner sus cartas sobre la mesa de forma anticipada, subrayando que contar con el estadio por sí solo no basta, y que la experiencia organizativa representa el elemento decisivo.

Las palabras de los representantes del club blanco no fueron un simple despliegue de las enormes posibilidades que ofrece el Bernabéu, sino que encerraron un mensaje claro sobre el derecho de Madrid a albergar el partido más importante del torneo. Uno de los responsables, que cuenta con una experiencia de casi dos décadas en la organización de partidos y eventos dentro del estadio, insistió en que la superioridad no se mide solo por la belleza de las instalaciones, sino por la capacidad de gestionar los grandes acontecimientos con eficacia y fluidez.

El responsable afirmó, en su intervención ante la delegación de la FIFA: "Puedes construir un estadio de oro, pero tienes que saber cómo gestionar los eventos. Necesitas un equipo que haga que todo funcione con fluidez, y nosotros somos los mejores". Unas palabras que resumieron la postura del Real Madrid, que se apoya en un largo historial de organización de grandes partidos y eventos internacionales, el más reciente de los cuales fue albergar uno de los partidos de la liga de fútbol americano la semana pasada.

Los enviados de la FIFA no abandonaron la capital española sin percatarse del grado de confianza con el que el Real Madrid aborda el expediente de la organización de la final. El club considera que su experiencia organizativa, junto con las posibilidades excepcionales del Bernabéu tras su remodelación, le otorgan una clara ventaja sobre sus competidores, un punto de vista que Florentino Pérez ya había trasladado a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, en reuniones anteriores.

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La Federación Española se aferra a la final

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El Real Madrid no fue la única parte que aprovechó la visita de la delegación de la FIFA para reafirmar su postura; la Real Federación Española de Fútbol también se movió de forma directa, de la mano de su presidente, Rafael Louzán, que se esmeró en transmitir el mensaje de su país respecto al reparto de los partidos del torneo, con especial atención a la final prevista para el 21 de julio de 2030.

Durante una cena que mantuvo con responsables de la Federación Internacional, Louzán expuso con claridad la postura de la Federación Española, subrayando que disputar la final en suelo español representa la opción a la que su país se aferra. Asimismo, se mostró rotundo en la defensa del derecho de España, al considerar que albergar el partido de clausura debe ser una extensión natural de su papel en la organización del torneo, sobre todo porque acogerá el mayor número de partidos.

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Pese a la dureza de la competencia, la cosa no llegó al punto de amenazar con la retirada de España de la organización, según lo que recogió "Marca", ya que este escenario no parece plantearse en serio dentro de los ámbitos implicados en el expediente. Pero los mensajes políticos y deportivos se han vuelto más claros, en medio de la conciencia de los españoles de que Marruecos representa un competidor real por albergar la final, y no un simple socio en la organización.

Sánchez entra en la batalla

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En el plano político, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entró en la polémica para defender la candidatura conjunta, subrayando que España seguirá siendo la que acapare la mayor parte de los partidos del Mundial 2030. Sánchez evocó el momento de la consagración de la selección española en el Mundial que se disputó en Estados Unidos, describiendo la escena en la que su país recibió el trofeo de manos del presidente estadounidense Donald Trump como "una auténtica euforia política".

Sánchez aclaró que la idea de organizar el torneo partió en un principio de España y Portugal, antes de que Marruecos se incorporara al proyecto, señalando que Europa esperaba albergar el torneo, y que la incorporación de Marruecos se produjo en el marco del refuerzo de la cooperación entre los tres países. Insistió en que su país albergará el mayor número de partidos, en un intento de tranquilizar a la afición española en medio del aumento de los temores sobre la posibilidad de trasladar la final a suelo marroquí.

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El presidente del Gobierno no ocultó su ambición de que la selección española se proclame campeona en su propia tierra en 2030, recordando las victorias anteriores de su país, antes de concluir sus palabras diciendo: "Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, y ahora nos toca ganar en España en 2030, ¿verdad?". Entre los mensajes del Real Madrid, los movimientos de la Federación Española y las declaraciones de Sánchez, parece que Madrid ya ha iniciado su batalla por la final, pero la última palabra seguirá estando en manos de la FIFA.