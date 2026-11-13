Compartir Sigue a GOAL en Google

La disputa por albergar la final del Mundial 2030 ha dejado de ser una simple carrera entre estadios e instalaciones deportivas, para convertirse en una batalla de influencia y mensajes directos entre los tres países organizadores del torneo: España, Portugal y Marruecos. Y en el corazón de este pulso, el Real Madrid ha decidido alzar la voz ante la FIFA, con un mensaje cargado de confianza y desafío: "Podéis construir un estadio de oro, pero lo más importante es que sepáis gestionar los eventos, y nosotros somos los mejores".

Anuncios

Según el diario "Marca" español, este mensaje se produjo durante la visita de una delegación de la FIFA al estadio Santiago Bernabéu, en el marco de una gira para evaluar las ciudades y los estadios candidatos a albergar partidos del Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos. Y aunque la decisión final sobre el reparto de los partidos y el lugar donde se celebrará la final no se resolverá antes del año 2027, el Real Madrid quiso poner sus cartas sobre la mesa de forma temprana, subrayando que tener el estadio por sí solo no es suficiente, y que la experiencia organizativa representa el elemento decisivo.

Las palabras de los representantes del club blanco no fueron un mero despliegue de las enormes capacidades que posee el Bernabéu, sino que portaron un mensaje claro sobre el derecho de Madrid a albergar el partido más importante del torneo. Uno de los directivos, que cuenta con una experiencia que se extiende a cerca de dos décadas en la organización de partidos y eventos dentro del estadio, recalcó que la superioridad no se mide solo por la belleza de las instalaciones, sino por la capacidad de gestionar los grandes acontecimientos con eficiencia y fluidez.

El directivo declaró, en su intervención ante la delegación de la FIFA: "Puedes construir un estadio dorado, pero tienes que saber cómo gestionar los eventos. Necesitas un equipo que haga que todo funcione con fluidez, y nosotros somos los mejores". Unas palabras que resumieron la postura del Real Madrid, que se apoya en un largo historial de organización de grandes partidos y eventos mundiales, el más reciente de los cuales fue albergar uno de los partidos de la liga de fútbol americano la semana pasada.

Los enviados de la FIFA no abandonaron la capital española sin percatarse de la magnitud de la confianza con la que el Real Madrid aborda el expediente de la organización de la final. El club considera que su experiencia organizativa, junto a las capacidades excepcionales del Bernabéu tras su remodelación, le otorgan una ventaja clara sobre los competidores, un punto de vista que Florentino Pérez ya había trasladado a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, en encuentros anteriores.

Anuncios Anuncios

La federación española se aferra a la final

Related Topics

El Real Madrid no fue la única parte que aprovechó la visita de la delegación de la FIFA para confirmar su postura; la Federación Española de Fútbol también se movió de forma directa, encabezada por su presidente Rafael Louzán, que se preocupó de transmitir el mensaje de su país sobre el reparto de los partidos del torneo, con un enfoque especial en el partido final previsto para el 21 de julio de 2030.

Durante una cena que lo reunió con los responsables de la Federación Internacional, Louzán expuso con claridad la postura de la Federación Española, subrayando que la celebración de la final en territorio español representa la opción a la que se aferra su país. También se mostró contundente en la defensa del derecho de España, al considerar que albergar el partido de clausura debe ser una prolongación natural de su papel en la organización del torneo, especialmente porque acogerá el mayor número de partidos.

Anuncios

Pese a la intensidad de la competencia, el asunto no llegó hasta amenazar con la retirada de España de la organización, según lo que informó "Marca", ya que este escenario no parece plantearse de forma seria en los ámbitos implicados en el expediente. Pero los mensajes políticos y deportivos se han vuelto más claros, ante la convicción de los españoles de que Marruecos representa un competidor real por acoger la final, y no un mero socio en la organización.

Sánchez entra en la línea de la batalla

Anuncios

A nivel político, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez entró en la polémica, defendiendo el expediente conjunto y subrayando que España seguirá siendo la que tenga la mayor parte de los partidos del Mundial 2030. Sánchez evocó el momento de la coronación de la selección española con la Copa del Mundo que se celebró en Estados Unidos, describiendo la imagen de su país recibiendo el trofeo de manos del presidente estadounidense Donald Trump como "un éxtasis político real".

Sánchez aclaró que la idea de albergar el torneo partió en un principio de España y Portugal, antes de la incorporación de Marruecos al proyecto, señalando que Europa estaba a la espera de albergar el torneo, y que la adición de Marruecos se produjo en el marco del refuerzo de la cooperación entre los tres países. Recalcó que su país albergará el mayor número de partidos, en un intento de tranquilizar a la afición española en medio del aumento de los temores sobre la posibilidad de trasladar la final a territorio marroquí.

Anuncios

El presidente del Gobierno no ocultó su ambición de que la selección española se corone con el título en su propia tierra en 2030, recordando las anteriores victorias de su país, antes de concluir sus declaraciones diciendo: "Ganamos en Sudáfrica, y ganamos en Nueva York, y ahora nos toca ganar en España en 2030, ¿no es así?". Y entre los mensajes del Real Madrid, los movimientos de la Federación Española y las declaraciones de Sánchez, parece que Madrid ya ha empezado su batalla por la final, pero la última palabra seguirá estando en manos de la FIFA.