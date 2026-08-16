El Real Madrid decidió mantener a uno de sus jugadores en la capital española durante la última etapa de la pretemporada, donde continúa trabajando conforme a un programa especial, con el objetivo de evitar lesiones y alcanzar el máximo nivel de forma física antes del inicio de la nueva temporada.

Según la periodista de la radio española «Cope», Arancha Rodríguez, Endrick continúa desarrollando un plan especial en Madrid, lo que ha llevado a su exclusión de la lista del equipo que viajará a Alemania para enfrentarse al Schalke hoy domingo, en el último de los amistosos del conjunto merengue antes del comienzo de la temporada.

Lee también

Aferrado a su exigencia: el Manchester City golpea al Barcelona por tercera vez

Presidente del Besiktas: el entrenador no quería a Salah y realicé un gran esfuerzo para convencerlo

El delantero brasileño ya había sufrido anteriormente una lesión en los tendones de los isquiotibiales, que lo apartó de las competiciones durante un largo periodo, por lo que el Real Madrid gestiona con cautela su proceso de regreso a los entrenamientos, tras su participación con la Seleção en el Mundial 2026, especialmente ante el aumento de las cargas de trabajo en la última etapa de la preparación.

El futuro de Endrick fue objeto de debate durante el presente verano, con el interés de algunos clubes por hacerse con sus servicios a préstamo, pero el Real Madrid resolvió finalmente su postura manteniendo al jugador brasileño —a petición del director técnico José Mourinho— mientras continúa el trabajo para ponerlo a punto físicamente.



