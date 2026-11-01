El Real Madrid logró este domingo una buena victoria en LaLiga. Los hombres de José Mourinho se impusieron por 0-3 al Racing Santander, que ya había encajado antes del descanso los tres goles, obra de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomandé. El Real Madrid es ahora tercero con 27 puntos, por detrás del Atlético de Madrid (28) y del líder, el FC Barcelona (30).

Thibaut Courtois regresó a la portería del Real Madrid. El guardameta se había perdido por enfermedad el Clásico que su equipo ganó la semana pasada (1-2). Denzel Dumfries empezó en el banquillo y permaneció allí durante todo el encuentro. Mourinho optó por Trent Alexander-Arnold y seguía sin poder contar con el sancionado Vinícius Júnior.

El Real Madrid salió con ímpetu y, tras unos diez minutos de juego, obtuvo un penalti por una falta de Matteo Prati. Mbappé asumió la responsabilidad, marcó y sumó así su quinto partido consecutivo con al menos un gol.

No se había llegado siquiera a la mitad de la primera parte cuando el Real Madrid amplió su ventaja. Mbappé consiguió pasarle el balón a Arda Güler pese a la fuerte presión de su marcador. Güler ya había visto el desmarque de Bellingham y le envió un pase perfecto. El inglés regateó al portero Julen Agirrezabala y marcó el 0-2.

La jugada más destacada del partido llegó diez minutos antes del descanso. Un córner del Real Madrid parecía no dar fruto, pero apareció Diomandé. El marfileño de diecinueve años recogió el balón suelto justo fuera del área y, sin controlarlo, disparó con fuerza a la escuadra.

En una segunda parte con pocas ocasiones, el Real Madrid no volvió a pasar apuros. El equipo de Mourinho bajó claramente el ritmo, mientras que al Racing le faltó calidad para poner al Real Madrid en dificultades. A veinte minutos del final, el árbitro José Luis Munuera Montero pareció ofrecerle una salida al Racing al señalar penalti por una mano de Aurélien Tchouaméni.

Sin embargo, la repetición mostró que el balón había tocado en el pie del propio francés antes de golpearle el brazo, y no en el pie de Prati, por lo que Montero rectificó su decisión. En los últimos minutos, el Real Madrid estuvo cerca del 0-4 en varias ocasiones, pero el Racing, decimosexto clasificado, evitó encajar otro gol.