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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-DEPORTIVO CORUNAAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Real Madrid comienza su pesadilla ante el Atlético: Álvarez enciende el fuego bajo los pies de Mourinho

Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna
Atlético Madrid
Deportivo de A Coruna
Primera División
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Julián Álvarez
España
Argentina

La cumbre ya no admite más que la victoria

El Atlético de Madrid envió un mensaje de presión a su eterno rival, el Real Madrid, tras lograr una valiosa victoria por un gol a cero sobre el Deportivo de La Coruña la noche del sábado, en el marco de la Liga española, lo que le permitió afianzar su segunda posición y ampliar provisionalmente la diferencia con el conjunto blanco a 4 puntos en el segundo puesto, antes del esperado Clásico que se disputará mañana.

Tras esta victoria, el Atlético alcanzó los 25 puntos, en la segunda posición, por detrás del líder Barcelona con 27 puntos, mientras que el Real Madrid cuenta con 21 puntos.

El único gol del partido llegó de la mano del argentino Julián Álvarez en el minuto 48, después de recibir un preciso pase de Alejandro Grimaldo en el segundo palo, para dar al equipo del técnico Diego Simeone 3 puntos importantes en la carrera por los puestos de arriba.

Álvarez continuó con su buen momento tras haber marcado también a mitad de semana ante el Stuttgart en la Liga de Campeones, confirmando su presencia ofensiva en un momento importante de la temporada, mientras que el Atlético sufrió durante la primera parte antes de lograr resolver el encuentro al inicio del segundo tiempo.

La victoria del Atlético de Madrid pone al Real Madrid bajo una presión adicional antes del Clásico, pues el conjunto blanco se ve obligado a lograr un resultado positivo para evitar que se amplíe la diferencia con su vecino, mientras que una derrota ante el Barcelona aumentaría la dificultad de su situación en la tabla de clasificación y podría llevarlo a retroceder en la carrera por el liderato.

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25 oct 2026

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El esperado enfrentamiento adquiere una importancia doble para el Real Madrid, ante su afán de evitar dar a sus rivales la oportunidad de distanciarse de él, mientras que el Barcelona afronta el duelo con la mirada puesta en aprovechar los factores del terreno de juego y del resultado para reforzar su posición en la cima.

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