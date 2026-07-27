El Real Madrid cae en la trampa alemana: el Leipzig practica su afición con el fichaje de Diomandé

Hay equipos que compran jugadores, otros que desarrollan sus talentos desde sus academias y otros que se especializan en impulsar la carrera de los mejores futbolistas de Europa.

Y entre estos últimos, el Leipzig es sin duda el mejor de todos. El club, perteneciente al grupo Red Bull, cosecha un enorme éxito con su estrategia de captar talentos mediante fichajes de pago seguidos de ventas por millones de euros. Este sistema da grandes frutos y lo convierte, junto al Benfica y el Oporto, en uno de los mayores vendedores de jugadores de Europa.

Según el diario "Marca", Diomandé es el ejemplo más reciente, pues con este joven extremo se espera que el Leipzig bata su récord de ventas, que anteriormente ostentaba Gvardiol, el central que se marchó al Manchester City por 90 millones de euros.

Y con el jugador marfileño, el valor de la operación superará los 120 millones de euros, lo que demuestra que invertir con el objetivo de vender es rentable.

Salvo Gvardiol, por quien el Leipzig pagó 36 millones de euros al Dinamo de Zagreb y luego vendió al Manchester City dos temporadas después por el triple de esa cantidad, la lista de jugadores que el Leipzig ha utilizado para lograr incrementos enormes en su valor de mercado es asombrosa. Lo mismo ocurre con Benjamin Sesko, pues el club alemán lo fichó del Red Bull Salzburgo, un equipo perteneciente al mismo grupo propietario, por 31 millones de euros, y luego lo vendió al Manchester United dos temporadas después por más de 75 millones de euros.

Otro enorme beneficio: una réplica exacta de la operación por la que el jugador húngaro Szoboszlai fue vendido al Liverpool por 70 millones de euros.

Los ejemplos son incontables: Xavi Simons (Tottenham), Christopher Nkunku (Chelsea), Naby Keïta (Liverpool), Timo Werner (Chelsea), Openda (Juventus), Upamecano (Bayern Múnich), Konaté (Liverpool) o incluso Dani Olmo (Barcelona).

Los alemanes compraron al canterano de La Masia al Dinamo de Zagreb por 30 millones de euros, y luego lo vendieron al Barcelona por el doble de esa cantidad tras aprovechar todo su potencial a lo largo de cuatro temporadas.

La realidad es que el Real Madrid entró en negociaciones con un equipo que no necesita vender y que es capaz de presionar a cualquier club, pues están acostumbrados a las grandes operaciones y tienen la capacidad de elevar los precios al máximo.

Con Diomandé, perfeccionaron su plan. Lo compraron la temporada pasada al Leganés por 20 millones de euros. Muchos consideraron que era una cantidad exorbitante, pero los alemanes sabían perfectamente lo que iba a ocurrir.

En una sola temporada, su valor se multiplicará por seis o siete. Otra historia de éxito de la academia del Leipzig, que no deja de producir talentos.