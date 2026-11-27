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El futuro de Brahim Diaz seguirá en el Real Madrid. El contrato del mediapunta marroquí vencía al término de esta temporada, el 30 de junio de 2027, y desde hacía tiempo los rumores sobre una posible salida lo vinculaban con grandes clubes de media Europa, incluida Italia.

Sin embargo, como ha confirmado oficialmente el club madrileño mediante un comunicado, el futbolista nacido en 1999 ha ampliado hoy su contrato con el Real Madrid por otros cinco años.

LA RENOVACIÓN: Tras pasar varios años cedido en el Milan, en la Serie A, Brahim Diaz regresó al Real Madrid en el verano de 2023 con un contrato de cuatro años y ha tenido un rendimiento irregular. Hoy, el Real Madrid ha decidido renovarle hasta el 30 de junio de 2031.

EL COMUNICADO: El Real Madrid CF y Brahim Díaz han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato de nuestro jugador, que quedará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031. Brahim llegó al Real Madrid en 2019, con 19 años. En sus seis temporadas con nuestra camiseta, ha disputado 173 partidos y ganado 7 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de la UEFA, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. Es internacional con Marruecos, selección con la que ha disputado hasta ahora 36 partidos y marcado 15 goles. Fue el máximo goleador de la Copa de África 2025.

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POCOS MINUTOS CON MOURINHO: La situación contractual del marroquí, unida a los pocos minutos que está teniendo con José Mourinho, había llevado a muchos clubes europeos a interesarse por él de cara a un posible fichaje, primero en verano y ahora en enero.



Con Mourinho suma 10 partidos y 4 asistencias (todas en la Champions League), pero solo ha sido titular en dos ocasiones. En el resto de encuentros no ha jugado más de 20 minutos, incluido el partido contra el Barcelona, que pasó entero en el banquillo.

NO VOLVERÁ A ITALIA: La Juventus, en particular, se interesó en verano por Brahim Diaz e intentó establecer contactos para fichar al mediapunta a bajo coste antes de optar por otros objetivos. Los rumores sobre el Milan nunca se confirmaron y el club italiano lleva tiempo siguiendo de cerca a Endrick en el Real Madrid. Roma y Nápoles seguían figurando como posibles destinos en segundo plano, pero esta renovación, cada vez más probable en los últimos días, ya había alejado a los dos clubes italianos.