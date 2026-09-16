El Real Madrid arrastra al Barcelona a la crisis de las camisetas de Ceuta y una ardiente respuesta catalana

El Real Madrid no se conformó con defender la actitud de sus jugadores Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, después de que el trío ocultara el mensaje "Todos somos Ceuta" que aparecía en la camiseta antes del enfrentamiento ante el Elche, sino que el club blanco se vio arrastrando al Barcelona al centro de la polémica en un intento de justificar su postura.

Segúnel diario catalán "Sport", el Real Madrid señaló en su mensaje a los medios de comunicación cercanos a él que el Barcelona ya se había negado anteriormente a llevar la misma camiseta durante su partido ante el Levante, preguntándose por qué el club catalán no fue objeto de una reacción similar, en una clara alusión a que las críticas dirigidas a sus jugadores no deberían recaer únicamente sobre el Real Madrid.

"Sport" consideró que la comparación planteada por el Real Madrid encierra una acusación velada al Barcelona, después de que el club blanco intentara poner la decisión de la institución catalana de negarse a participar en la iniciativa al mismo nivel que la actitud de tres de sus jugadores, que optaron por ocultar el mensaje de sus camisetas.

El diario apunta a que ambos casos no son idénticos, ya que el Barcelona tomó una decisión institucional de no participar en la iniciativa, mientras que en el Real Madrid el asunto estuvo relacionado con la actitud de tres jugadores dentro del equipo.

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"Sport" se centró en la frase que utilizó el Real Madrid en su mensaje: "y nadie dijo nada", considerando que el club blanco recurrió a la postura del Barcelona para defenderse en medio de las críticas que recibieron Mbappé, Vinicius y Konaté.

De este modo, la polémica dejó de limitarse a la postura de los jugadores del Real Madrid respecto al mensaje sobre Ceuta, y se extendió a una nueva disputa con el Barcelona, después de que el club blanco situara la postura de su rival en el mismo contexto para justificar lo ocurrido en el partido ante el Elche.

"Sport" considera que apelar al Barcelona para defender la postura del Real Madrid abre una nueva puerta a la polémica, sobre todo porque el debate principal giraba al inicio en torno a la actitud de tres jugadores y su ocultación del mensaje de la camiseta antes del inicio del partido.

Esta postura llega tras el caso del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, que llevó una camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido de su equipo ante el Villarreal, el lunes, lo que le expuso a una oleada de críticas e insultos por parte de numerosos marroquíes.

Ezzalzouli escribió, en un comunicado en su cuenta de la red "Instagram" en respuesta a las críticas: "En primer lugar, quiero aclarar una cosa, y es que en ningún momento se utilizó la camiseta que hace referencia a la ciudad de Ceuta con un objetivo político ni con la intención de menospreciar a un pueblo, el pueblo marroquí".

Y añadió: "Esta camiseta tenía un carácter social, en el marco del apoyo a los habitantes y vecinos de una zona que vivían una situación difícil, independientemente de su nacionalidad".

Y concluyó: "Pero, al mismo tiempo, esto no es una disculpa a nadie, y todo aquel que quiera aprovechar este asunto para poner en duda el amor por mi país es libre de hacerlo. En cuanto a mí, seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta, y seguiré representando mis raíces con orgullo y sacrificio".