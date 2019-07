El Real Madrid arranca con muchas dudas y mirando a las estrellas

El club blanco disputará su primer partido en Houston, sede de la NASA, contra el Bayern de Múnich

El Real Madrid llega a Houston, que es una ciudad sumergida en una celebración enorme. El hombre llegó a la luna hace 50 años y allí se encuentra la sede de la NASA, el lugar desde el que se operaba la misión Apolo que terminó con uno de los grandes saltos de la humanidad. Con esa fiesta, llegan los blancos a la ciudad del este de Texas.

Lo hacen para jugar contra el Bayern de Múnich, un rival importante que, como el Madrid, se encuentra en medio de una reestructuración profunda. Los galácticos ya no existen, aunque no estaría de más reciclar el técnico para este día concreto. El caso es que este será el primer test al nuevo proyecto de Zidane, con una baja, una espera y bastante incertidumbre.

La baja es Brahim, que tampoco se sabe bien del todo qué quiere de él Zidane. Por su edad, es un candidato claro a salir cedido, pero el francés le probó mucho al final de la pasada temporada. Pareció gustarle mucho y había expectación sobre el uso que le puede dar, pero no será esta pretemporada, pues el malagueño se lesionó y estará parado todo un mes.

La espera es Pogba, o un sucedáneo de ese jugador. Porque el ha identificado el centro del campo como el lugar en el que más pueden crecer, es un equipo que el año pasado falló en muchas partes del juego, pero ha reforzado casi todas y solo falta darle fluidez al juego con un futbolista que sepa contener el juego y organizarlo. Hay que tener en cuenta, además, que Modric ya tiene una edad en la que no se le puede pedir la regularidad de siempre. Puede valer para partidos importantes, pero difícilmente será importante en todos los partidos.

Porque, además, Zidane ha repetido siempre que él quiere la Liga, que es el torneo que mejor mide la excelencia de un equipo. El Real Madrid de las últimas dos temporadas tiró el campeonato nacional casi en navidades, así que requiere de un equilibrio y calma para reconstruir eso que se ha perdido.

Ese recambio, sin embargo, no estará en Houston. Lo que sí hay es incertidumbre con los que sí estarán, para bien o para mal.

Para bien, la ilusión de los fichajes. Hazard el que más, porque es un superdotado del fútbol. Él no deja ninguna duda de su talento, el resto de los fichajes están por testar. No porque no sean buenos, han costado como muy buenos, sino porque todavía son jóvenes y tienen que demostrar que son capaces de rendir en un club de este tamaño, con las condiciones de presión y de este.

Jovic, Mendy y Militao pertenecen a esa categoría, llegan para ser importantes, pero también para aprender. El año pasado falló el gol, falló Marcelo y la defensa, en general, fue muy mejorable, los tres deberían ser capaces de subsanar, al menos en parte, aquellas carencias.

Diferente es el caso de los más jóvenes, como Rodrygo o Kubo. De ellos se espera muchísimo, pero no son los encargados de darle la vuelta a lo que ya hay.

Y, en esa línea, Vinicius ilusiona, porque fue lo mejor del Madrid del pasado año y ahora vuelve. Su lesión de las últimas jornadas impidió saber exactamente cuál es la opinión que tiene Zidane sobre él, y el hecho de que haya llegado Hazard, que arranca en su misma zona, le obligará a repensarse. Ahora, por primera vez como miembro de pleno derecho de la plantilla, es su turno para demostrar que no es solo un jugador bonito, sino también bueno.

En el otro lado del espectro, todos los demás. La plantilla dejó dudas el pasado año y la afición está a la espera de que jugadores como Kroos, Marcelo o Casemiro vuelvan a su ser. O Asensio, una de las mayores decepciones del curso, que estaba llamado a ser una estrella en la plantilla y se desdibujó pronto, no se le vio en ningún momento capaz de liderar el equipo.

Mayor todavía es el examen para los que están en la rampa de salida. O con opciones de ello. Bale saldrá si existe la mínima posibilidad de ello, que de momento no se ha dado. Isco es una duda, aunque los reportes dicen que ha vuelto más animado. El pasado año sus problemas fueron de fútbol y de actitud. Otros, como Nacho o Lucas Vázquez, siempre trabajaron, pero dependiendo de las circunstancias podrían salir.

Y, con todo eso, con la NASA y las estrellas, el Madrid se enfrentará al Bayern. Con sueños y con dudas.