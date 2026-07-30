El Real Madrid aprovecha las dudas del Atlético y se acerca al fichaje del goleador del Levante

El Real Madrid entró de forma sorpresiva en la puja por el fichaje del fenómeno ofensivo Carlos Espí, delantero del Levante, en un giro inesperado que podría alterar el equilibrio del mercado veraniego.

Un informe de los diarios "Marca" y "Onda Cero Valencia" reveló que el atacante de 21 años se ha convertido en un objetivo muy codiciado en Europa, después de liderar al Levante hacia la permanencia gracias a una actuación descomunal en la segunda mitad de la temporada, en la que marcó 11 goles en 25 partidos, todos ellos a partir de enero, algo que llevó a Luis de la Fuente a incluirlo en su lista preliminar para el Mundial.

Y aunque su cláusula de rescisión de 25 millones de euros ha hecho que clubes de la Premier League y de la Serie A se muevan para activarla, el jugador nacido en Tavernes de la Valldigna prefiere quedarse en España, lo que explica su ausencia en el último amistoso de su equipo, según confirmaron las fuentes.

El nombre de Espí había estado muy ligado al Atlético de Madrid, pero la indecisión de los rojiblancos para cerrar la operación abrió la puerta al Villarreal y al Real Madrid, donde el jugador se aseguraría la participación en la Liga de Campeones.

Según confirmaron los periodistas Juan Arrien y Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid estudia el fichaje de Espí para que sea el sustituto de Gonzalo García, traspasado al Fulham para jugar a las órdenes de Álvaro Arbeloa, algo que también confirmó el diario "As".

El Levante, dirigido por Íñigo Pérez, necesita liquidez para completar otras operaciones, por lo que se espera que el fichaje del joven delantero, considerado una operación redonda por todos los conceptos, se cierre antes del final de esta semana.