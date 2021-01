El Real Madrid apalabra la llegada de David Alaba como agente libre desde el Bayern de Múnich

Según "Marca", el acuerdo ya está cerrado y el defensa firmará un contrato hasta 2025 y con un salario anual de 11 millones de euros.

El ya tiene apalabrado la contratación de David Alaba su primer fichaje para la temporada 2021-2022. Según ha informado "Marc"a, el club blanco ya ha cerrado un acuerdo con el jugador para que recale en el Santiago Bernabéu el próximo 1 de julio una vez que haya finalizado su contrato con el Bayern de Múnich.

El defensa austríaco firmará un contrato hasta 2025 y el Real Madrid no tendrá que abonar ningún tipo de traspaso por cerrar la operación, ya que Alaba termina su contrato con el Bayern el próximo 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es agente libre para negociar con cualquier club y llegar a un acuerdo a futuro como parece que ha hecho con los merengues.

Por su parte, el Bayern de Múnich ahora debe buscar un sustituto y tal como explicó Goal el pasado viernes, el club alemán ha pensado en la opción de Eder Militao, el central brasileño del Real Madrid que actualmente no goza de la confianza de Zinedine Zidane.

Además, "Marca" asegura que el jugador tendrá un salario de 11 millones de euros, una cantidad que le acerca al primer escalón salarial del club y que lo pone casi a la altura de Eden Hazard o Sergio Ramos, los jugadores mejor pagador por el conjunto madridista.

De hecho, la llegada de Alaba para reforzar la defensa arroja aún más incertidumbre sobre el futuro de Sergio Ramos, que sigue sin renovar con el Real Madrid y acaba su contrato el próximo 30 de junio y no ha terminado de recibir una oferta firme para renovar.

No obstante, el padre y representante del jugador, George Alaba, ha asegurado en "Bild" que aún no ha llegado a un acuerdo con el club. “No puedo confirmar las informaciones de . Aún no se ha arreglado ni firmado nada. Hay muchos interesados".

Alaba cumplirá 29 años el próximo mes de agosto y ha desarrollado toda su carrera en el Bayern de Múnich hasta que ahora ha decidido salir tras varios encontronazos con la directiva del club por su renovación. En el cliub bávaro ha ganado todo y ha jugado de todo, ya que se desenvuelve como lateral, extremo mediocentro y más recientemente como defensa central.