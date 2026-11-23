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El Real Madrid completó este lunes su último entrenamiento en Valdebebas antes de enfrentarse al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, con dos ausencias destacadas.

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Según el diario Marca, «Endrick y Dumfries no saltaron al terreno de juego junto al resto de sus compañeros, por lo que su participación en el partido queda descartada casi con total seguridad».

En el caso del futbolista brasileño, el Real Madrid publicó un parte médico en su web oficial: «Tras las pruebas realizadas hoy a Endrick por los Servicios Médicos del club, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Su evolución seguirá siendo objeto de seguimiento».

Por otra parte, Raúl Asencio y Rodrygo Goes tampoco participaron en el entrenamiento de grupo.

Ambos jugadores siguen centrados en sus respectivos programas de recuperación y todavía no están listos para volver a entrenar con el grupo.

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Según el diario AS, la baja de Endrick será de entre dos y tres semanas, mientras que Dumfries sigue siendo duda.

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Denzel Dumfries regresó al Real Madrid tras disputar 180 minutos con la selección de Países Bajos, y ya había descansado por completo ante el Celta de Vigo, ya que siguió todo el partido desde el banquillo.

Endrick, por su parte, disputó 119 minutos con la selección de Brasil: 19 en el partido ante Japón y el encuentro completo ante Singapur, antes de jugar 19 minutos frente al Celta de Vigo.

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El entrenamiento del conjunto merengue se limitó al trabajo táctico y a partidillos para recuperar las sensaciones con el balón y mantener el ritmo de juego.

AS señaló que el regreso de Ferland Mendy está muy cerca, ya que el francés lleva varias semanas entrenándose con el grupo y las señales sobre su estado son muy positivas. Se espera que vuelva a la convocatoria del conjunto blanco próximamente.

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La vuelta de Mendy ya se había planteado antes del duelo ante el Celta de Vigo, pero el cuerpo técnico y médico prefirió esperar, dada la máxima cautela que rodea su proceso de recuperación.

Se espera que Fede Valverde regrese al once inicial, después de quedarse en el banquillo en el partido de LaLiga debido al largo viaje que tuvo que hacer durante el parón internacional; llegó ayer jueves, tras pasar la noche en el avión, y después acudió al entrenamiento el viernes.

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Será titular ante el PSV Eindhoven, algo que está asegurado, al igual que Vinícius Júnior, cuya presencia confirmó Mourinho en la rueda de prensa posterior al duelo ante el Celta de Vigo.

Tchouaméni también volverá al centro del campo. No se esperan grandes cambios en el once ni que se recurra a jugadores de la cantera.

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A la espera de que se anuncie la convocatoria definitiva, Dumfries sigue siendo duda, mientras que la baja de Endrick está confirmada.