Real Madrid y Arda Güler han alcanzado un principio de acuerdo para una renovación de contrato hasta mediados de 2032, informa The Athletic. El turco, de 21 años, ve así recompensada su gran progresión en la capital española.

Güler llegó en el verano de 2023 procedente del Fenerbahçe por una cifra cercana a los treinta millones de euros. En su etapa inicial no dispuso de muchos minutos, pero bajo las órdenes de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa su papel fue creciendo cada vez más y también el actual entrenador, José Mourinho, recurre de forma constante al creativo futbolista.

Esta temporada, Güler ya ha sido titular en tres de los cuatro partidos y está considerado el cerebro creativo del centro del campo. Dio una asistencia importante en la victoria por 1-2 ante el Espanyol y, en el único partido en el que no fue titular, en casa ante el Málaga, uno de los equipos de la zona baja, firmó el 4-0 definitivo cuatro minutos después de entrar desde el banquillo.

Güler fue distinguido el miércoles, antes del Real Madrid - Inter, con el premio al Breakthrough Player de la pasada temporada de la Liga de Campeones. El zurdo fue titular la temporada pasada en trece de los catorce partidos de la máxima competición europea y firmó dos goles y cuatro asistencias.

Güler, que por cierto estaba sancionado para el duelo contra el Inter, ha disputado hasta la fecha 119 partidos con el club blanco y ha sumado 19 goles y 26 asistencias. El internacional en 33 ocasiones fue además el gran reclamo de Turquía en el pasado verano del Mundial, aunque la selección decepcionó y cayó eliminada tras dos derrotas.

"Altos cargos del Real Madrid ya explicaron este verano por qué el club no había invertido más en el centro del campo", escribe The Athletic. "Consideraban a futbolistas como Jude Bellingham y Güler piezas clave para el futuro".

"En ese sentido, el nuevo contrato es una recompensa por el progreso que ha logrado Güler y por la importancia que ha adquirido en el club". El anuncio oficial por parte del Real Madrid debería llegar en principio pronto.