El Real Madrid abre la puerta a la cesión de Endrick: Milan y Roma sueñan con el gran golpe

El verano pasado, tanto la Roma como el Milan habían alimentado durante mucho tiempo el sueño de fichar, aunque fuera con una cesión anual, al joven talento brasileño Endrick. El Real Madrid se había abierto inicialmente a esa posibilidad, antes de cambiar de idea porque José Mourinho había pedido mantenerlo en la plantilla. Ahora las cosas están cambiando rápidamente, hasta el punto de que The Athletic habla de una evaluación en curso sobre la posibilidad de abrir la puerta a una cesión ya en enero, teniendo en cuenta las pocas oportunidades de poder hacerse con un papel activo. En ese caso, el Milan estaría preparado para presentar una nueva propuesta.