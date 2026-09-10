¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Grafica Endrick 2026Calciomercato

Traducido por

El Real Madrid abre la puerta a la cesión de Endrick: Milan y Roma sueñan con el gran golpe

Real Madrid, poco espacio para la joven estrella brasileña Endrick: Mourinho cambia de idea y abre la puerta a una cesión

El verano pasado, tanto la Roma como el Milan habían alimentado durante mucho tiempo el sueño de fichar, aunque fuera con una cesión anual, al joven talento brasileño Endrick. El Real Madrid se había abierto inicialmente a esa posibilidad, antes de cambiar de idea porque José Mourinho había pedido mantenerlo en la plantilla. Ahora las cosas están cambiando rápidamente, hasta el punto de que The Athletic habla de una evaluación en curso sobre la posibilidad de abrir la puerta a una cesión ya en enero, teniendo en cuenta las pocas oportunidades de poder hacerse con un papel activo. En ese caso, el Milan estaría preparado para presentar una nueva propuesta.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google