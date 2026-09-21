En declaraciones a Movistar, Miguel Torres, que vistió la camiseta de los blancos entre 2005 y 2009, aseguró que al Real le falta cualquier tipo de estructura en el juego colectivo. Algunos profesionales que habían rendido a gran nivel en otros clubes apenas pueden explotar así su potencial.

"Al Madrid le falta estructura. (Marc) Cucurella parece otro jugador, incluso parece un mal jugador, pero solo porque no hay estructura. No hay ningún mecanismo de juego", criticó Torres.

Cucurella se había proclamado campeón del mundo todavía en verano con la selección española en Estados Unidos, Canadá y México e incluso había entrado en el equipo del torneo. Después se marchó del Chelsea al Real por 55 millones de euros, pero en el conjunto madrileño todavía está teniendo dificultades en el arranque. Así, el jugador de 28 años aún no ha participado en ningún gol en ocho partidos oficiales y, además, también se está mostrando muy inseguro en defensa.

El pasado fin de semana, por ejemplo, en la turbulenta derrota por 1-2 ante el Atlético, rival ciudadano, Cucurella no estuvo bien en el segundo gol encajado, obra de Jonathan David, ya que no logró molestar de forma decisiva en el centro de Giuliano Simeone.

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¿Cómo fue el arranque de temporada en el Real Madrid?

Ante las enormes inversiones del verano, en el que el Real gastó en total más de 300 millones de euros en nuevos jugadores, Torres esperaba más. Él mismo veía a los blancos claramente en el papel de favoritos por delante del Barcelona, pero la realidad ahora sería distinta.

"Se observaba con una sonrisa lo que hacía el Barça: 80 millones por Gordon, ¿quién es ese? Adeyemi, solo otro delantero. Pagan mucho dinero por Rodri, aunque físicamente no estaba en su mejor forma. Si Rodri jugara en el Madrid, también en él quedarían al descubierto numerosas debilidades", afirmó Torres.

En el conjunto catalán, a diferencia del Real, también se aprecia una idea de juego clara bajo las órdenes de Hansi Flick. "Pasan las semanas y, da igual a quién fiche el Barça o incluso si no ficha a ningún delantero, todo les funciona porque tienen una buena estructura", explicó Torres. "Insisto una vez más: en el Real Madrid no hay estructura y así es muy difícil que un proyecto pueda tener éxito, aunque se disponga de buenos futbolistas".

En la clasificación de LaLiga, el Real Madrid ha caído al cuarto puesto tras sumar ya dos derrotas en siete partidos. El líder, el Barça, ya se ha escapado a seis puntos, y también el Atlético está ahora un punto por delante de los blancos.