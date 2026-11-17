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El RB Leipzig fichará de forma definitiva en 2027 al atacante del Brighton & Hove Albion Brajan Gruda al activar una obligación de compra de 30 millones de euros. El club de la Bundesliga ha dado pasos para asegurar el futuro a largo plazo del internacional alemán de 22 años pese a que el Bayern de Múnich sigue de cerca su evolución.

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El delantero alemán se quedará definitivamente

Según Sky, el Leipzig ya ha cumplido las condiciones necesarias para quedarse definitivamente con Gruda una vez termine su actual cesión por parte del club de la Premier League. La operación de compra obligatoria incluye primas ligadas al rendimiento que elevarán el coste total del traspaso a 30 millones de euros cuando se active el próximo año. Además, el exatacante del Mainz ya ha acordado un contrato en el Red Bull Arena hasta al menos 2031.

Un obstáculo táctico para el Bayern

El medio señala que el atacante de 22 años sigue en la lista de posibles fichajes del Bayern , que continúa atento a su notable progresión en la Bundesliga. Sin embargo, la directiva del club del Allianz Arena no contempla por ahora dar un paso concreto para ficharlo en los próximos mercados.

Hacerse con un puesto habitual en el once titular en Múnich sería especialmente difícil para Gruda en estos momentos, dado que la posición de extremo derecho la ocupa el francés Michael Olise. Los dirigentes del Bayern consideran al francés uno de sus jugadores más importantes y pretenden mantenerlo a largo plazo, por lo que su interés en Gruda solo volvería a cobrar relevancia si se produjeran cambios importantes en la plantilla.

Su irrupción internacional eleva su cotización

El creciente interés de los grandes clubes no sorprende después de que el delantero sumara tres goles y tres asistencias en 13 partidos de Bundesliga tras su llegada desde Inglaterra en febrero de 2026. En la temporada 2026-27 ha dado cuatro asistencias en sus primeros siete encuentros de liga, además de marcar un gol y dar una asistencia en cuatro partidos de la Champions League y anotar un gol en dos encuentros de la Copa de Alemania.

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Ese destacado rendimiento en su club también se ha trasladado a la selección absoluta. Después de marcar su primer gol con Alemania en su debut, en una victoria por 3-1 ante Serbia , Gruda volvió a marcar en la goleada por 5-0 a Países Bajos el 16 de noviembre, con lo que sumó dos goles en sus dos primeras internacionalidades.

La ausencia de cláusula de rescisión refuerza al Leipzig

Un aspecto crucial para el Leipzig, según señala el medio, es que el contrato de Gruda hasta 2031 no incluye cláusula de rescisión, lo que complicará económicamente cualquier intento futuro de ficharlo por parte de otros clubes. Los interesados, incluido el Bayern, no podrán incorporar al atacante por una cantidad fija y tendrán que negociar el traspaso directamente con el club de Sajonia. Con el Leipzig haciendo planes a largo plazo en torno al internacional alemán, el Bayern seguirá limitado a observar su evolución.