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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

El Rakraki traga su amargura... Petković, última víctima del «complejo de la patria» en el Mundial

V. Petkovic
W. Regragui
Switzerland vs Algeria
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El entrenador marroquí nacido en Francia perdió contra los Gallos en 2022

En los dieciseisavos del Mundial 2026, Argelia eliminó a Suiza. Vladimir Petković, técnico de origen suizo, no pudo vencer a su país natal, manteniendo la paradoja: aún no hay entrenador que derrote a su selección en la fase eliminatoria.

Según el experto español «Mr. Chip», ningún entrenador, sea de origen o naturalizado, ha vencido a su país en eliminatorias mundialistas.

Petković, nacido en Bosnia, con pasaporte suizo y al frente de Argelia contra Suiza, fue el sexto técnico que lo intentó y cayó 2-0.

Antes, Walid El-Rakrak, exseleccionador de Marruecos nacido en Francia, perdió 0-2 contra los “Les Bleus” en las semifinales de 2022.

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Antes de ellos, Joseph Nagi (Suecia vs. Hungría, 1938) y Karl Raban (Suiza vs. Austria, 1954) Valdés Pereira «Didi» con Perú ante Brasil en 1970 y Ricardo La Volpe con México ante Argentina en 2006.

El próximo lunes, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, se medirá a España en un duelo clave de octavos.

O Martínez rompe la maldición o se convierte en la séptima víctima.

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