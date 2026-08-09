El club jordano Al-Wehdat ha entrado en negociaciones serias con dos jugadores del Raja Casablanca, el nigeriano Matías Oyosi y Mohamed Sharara, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el sitio marroquí "Le 360", la dirección del Raja no se opone a abrir la puerta de salida a los jugadores, especialmente ante su deseo de reorganizar la plantilla del equipo y dar mayor espacio a los elementos que entran en los planes del entrenador tunecino Nasreddine Nabi. No obstante, la marcha de ambos sigue vinculada a la llegada de ofertas económicas adecuadas.

Los responsables del club verde exigen que las ofertas presentadas por el Al-Wehdat o cualquier otro equipo estén acordes con el valor económico que el Raja pagó para fichar a los jugadores durante el pasado mercado de verano, con el fin de evitar registrar una pérdida económica derivada de su salida.

El Raja había fichado a Matías Oyosi y Mohamed Sharara en el marco de sus movimientos para reforzar las filas del equipo, pero ambos no lograron imponerse de la manera esperada dentro del once titular, lo que ha hecho que la dirección del club esté abierta a estudiar la posibilidad de prescindir de sus servicios en caso de que lleguen ofertas que respondan a sus condiciones económicas.

Estos movimientos llegan en un momento en que el Raja continúa reconstruyendo su estructura humana de cara a la próxima temporada, después de haber anunciado oficialmente el fichaje de Younes Dahmani, procedente del Union Touarga, con un contrato que se extiende hasta el verano de 2030.

Se prevé que los próximos días sean testigos de nuevos avances en el caso de Oyosi y Sharara, especialmente si el interés del Al-Wehdat jordano pasa a la fase de presentar ofertas oficiales, ya que la dirección del Raja tendrá entonces que evaluar las propuestas económicas y tomar la decisión adecuada sobre el futuro de los jugadores.