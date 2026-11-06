El comité de disciplina de la Federación Española de Fútbol impuso una sanción económica al Racing de Santander por el lanzamiento de un mechero desde las gradas por parte de un aficionado durante el partido contra el Real Madrid, disputado el pasado domingo.

El comité técnico de árbitros reconoció que el árbitro del partido pitó un penalti incorrecto a favor de Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, ante el Racing.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la sanción llegó a raíz del incidente que se produjo tras la revisión que hizo el árbitro José Luis Munuera Montero en el videoarbitraje, para comprobar la existencia de una mano sobre Tchouaméni dentro del área, antes de decidir finalmente no señalar penalti.

El árbitro recogió el incidente del lanzamiento del mechero en su acta oficial, señalando: "En el minuto 78 se activó la primera fase del protocolo por lanzamiento de objetos, debido al lanzamiento de un mechero desde las gradas, que cayó cerca del segundo árbitro asistente, sin llegar a impactarle".

Este protocolo consiste en lanzar una advertencia a través de la megafonía del estadio.

El comité de disciplina de la Federación Española de Fútbol impuso una multa económica al Racing de Santander por "alteración leve del orden durante el partido", aplicando la sanción dentro del mínimo del grado medio, según las circunstancias que rodearon el incidente.

El comité se basó en el artículo 117, relativo a la "alteración leve del orden durante el partido", que establece lo siguiente: "Cuando con ocasión de la celebración de un partido se produzcan hechos comprendidos entre los supuestos previstos en el artículo 15 de este reglamento, y el órgano disciplinario los califique como infracciones leves, se sancionará al club responsable con una multa económica de hasta 602 euros".

En consecuencia, la multa impuesta al Racing de Santander ascendió a 301 euros.