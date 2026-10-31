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real madrid(C)Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Racing abre fuego antes del duelo ante el Real Madrid: eso no se puede tolerar

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España

¿Cuál es la historia?

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El club español Racing de Santander ha adoptado medidas estrictas contra 41 personas, después de que se demostrara su participación en operaciones de reventa de entradas de forma ilegal, antes del enfrentamiento ante el Real Madrid previsto para el domingo en el estadio de El Sardinero, en el marco de la Copa del Rey.

El club explicó, en un comunicado oficial, que las sanciones afectaron a 15 abonados, 6 aficionados y 20 miembros del registro activo de solicitantes de entradas (RASE), confirmando que se ha notificado a todos los afectados que tienen prohibido el acceso al estadio antes de dirigirse a la taquilla para aclarar su situación.

El Racing de Santander también abrió expedientes de investigación contra las 41 personas, por haber infringido las normas que regulan los abonos, los carnés de aficionado y las entradas, recogidas en los estatutos del club y en el reglamento interno de la instalación deportiva, además de las condiciones de la campaña de abonos para la temporada 2026-2027.

El club señaló que informará a los afectados y a su afición de los resultados de las medidas en cuanto concluyan las investigaciones, anunciando al mismo tiempo el refuerzo de las medidas de seguridad y de los procedimientos de acceso al estadio durante el enfrentamiento ante el Real Madrid el próximo domingo.

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Primera División

01 nov 2026

RMA

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El club hizo un llamamiento a su afición para que muestre solidaridad, lamentando los intentos de algunos aficionados de obtener beneficios económicos a costa de los demás, en medio de la gran demanda de entradas para el partido.

El Racing cerró su comunicado subrayando que aprovechar la alta demanda para revender entradas es algo inaceptable, especialmente porque estas prácticas privaron a aficionados que respetaron las normas de la oportunidad de conseguir una entrada para asistir al partido.

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