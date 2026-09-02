El Al-Ahly egipcio continuó con la serie de renovaciones de contratos de las estrellas del equipo durante el periodo actual, con el fin de imponer una mayor estabilidad dentro del grupo.

El gigante rojo anunció, en un comunicado oficial, la noche del miércoles, la renovación del contrato de su jugador Karim El Debes hasta el año 2030.

El comunicado del Al-Ahly explicó: "Karim El Debes ha extendido su contrato con el club hasta el año 2030, y Essam Sarag El Din, presidente del sector de contrataciones, ha finalizado todos los trámites administrativos y financieros en plena coordinación con Wael Gomaa, director deportivo".

Karim El Debes se convirtió en el quinto jugador cuyo contrato renueva el Al-Ahly durante el periodo actual, después de Imam Ashour, Marwan Attia, Mostafa Shobeir y Omar Mouad.

El Al-Ahly vinculó al cuarteto formado por Imam Ashour, Marwan Attia, Omar Mouad y Karim El Debes con un contrato de larga duración hasta 2030, mientras que Shobeir renovó su contrato hasta 2029.

El Al-Ahly, con su entrenador marroquí Hossein Amotta, inició su andadura en la Primera División egipcia de manera espléndida, tras ganar en las dos primeras jornadas a costa del Al-Sharkia Enppi y del Zed.

El Al-Ahly se prepara para enfrentarse al Smouha mañana jueves, en la tercera jornada de la Primera División egipcia.

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