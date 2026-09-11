El 25 de agosto de 2026 causó revuelo la noticia de que los exprofesionales del Bayern de Múnich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer y Lucas Hernandez, junto con el grupo inversor LEAD/ADvantage, habían adquirido el 90 por ciento de las acciones del club portugués de Primera División Estrela Amadora por alrededor de 40 millones de euros.

Ante los nombres ilustres de los inversores, el verdadero protagonista de esta operación quedó un poco en segundo plano. El nuevo presidente del club y CEO de Estrela Amadora es un muniqués de apenas 35 años, que en los últimos diez años se convirtió en uno de los colaboradores más importantes en la sombra del Bayern de Múnich y cuya marcha en verano dejó en el equipo detrás del equipo un vacío casi tan grande como el de la ex team manager y directora de estrategia Kathleen Krüger, que ahora es consejera delegada del Hamburgo SV.

La cara aniñada de Johannes Mösmang, así se llama el nuevo CEO de Estrela Amadora, seguramente les resultará familiar a muchos aficionados al fútbol. Siempre que el Bayern fichaba a un nuevo jugador en los últimos años y le mostraba su nuevo hogar y lugar de trabajo, inevitablemente en algún momento también aparecía Mösmang en la imagen.

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¿Qué hacía Johannes Mösmang en el Bayern de Múnich?

Durante mucho tiempo fue encargado de integración, más tarde jefe de atención a los jugadores y al final también trabajó en scouting. Entre sus muchas tareas estaba recoger a los nuevos fichajes en el aeropuerto, enseñarles todo, ayudarles con los trámites administrativos, traducir cuando hacía falta y, sencillamente, estar para ellos. Con algunos de los que después serían nuevos fichajes, Mösmang ya habría estado en contacto por Instagram antes incluso de que los responsables del Bayern se dirigieran a ellos oficialmente. El encargado de atención a los jugadores como abrepuertas. Hay que imaginarse a Mösmang como un gran oyente y como un susurrador de futbolistas con un talento extraordinario, que entendía muy bien cómo funciona el fútbol actual.

Ahora, aquel antiguo "chico para todo" del Bayern (Mösmang sobre Mösmang) es presidente ejecutivo de un club de Primera División en Portugal y también negocia con sus antiguos jefes sobre traspasos de jugadores. Porque a finales de julio Lovro Zvoranek, cedido en las últimas temporadas por el Bayern a Sturm Graz y Grasshoppers Zúrich, se marchó a Amadora por un traspaso de 1,5 millones de euros. Aunque Mösmang y el grupo inversor aún no mandaban oficialmente en este municipio de las afueras de Lisboa, ya que la adquisición todavía no se había completado, sí que habrían estado actuando al menos como asesores desde principios de julio. Los alemanes también habrían participado ya en la venta del central Otavio al Eintracht Frankfurt por cinco millones de euros.

¿Qué tiene que ver Johannes Mösmang con la leyenda del Bayern Claudio Pizarro?

Que el intercambio con los muniqueses podría seguir siendo estrecho fue algo que Mösmang insinuó en su presentación en Amadora a finales de agosto. La relación con el Bayern continuará, "como ya sucedió con la llegada de Lovro Zvonarek", dijo entonces Mösmang.

Por cierto, como constatan satisfechos los periodistas portugueses, en un buen portugués. Mösmang habla cinco idiomas con fluidez: además de sus lenguas maternas, alemán y español, también inglés, portugués y francés, y además un poco de italiano. Bendecido quien tiene un padre alemán y una madre peruana y que, además, vivió tres años en su juventud en São Paulo, en Brasil, donde jugó al fútbol; en la cantera del FC São Paulo, Mösmang jugó como centrocampista y lateral derecho, entre otros junto al exjugador del Tottenham Lucas Moura. Mösmang no llegó al profesionalismo, pero el fútbol acabó siendo de todos modos su profesión.

Tras su regreso a Alemania y después de aprobar con éxito el Abitur, Mösmang estudió Derecho en Heidelberg y, al mismo tiempo, jugó entre otros en el FC Bammental, el club de origen de Hansi Flick. Llegó al Bayern a través de unas prácticas, que entonces le consiguió probablemente el peruano más famoso de Múnich: Claudio Pizarro, amigo íntimo de la familia Mösmang desde hace muchos años. El mundo del fútbol es pequeño.

Los inversores de Estrela Amadora jugaron en su día en una liga de Kickbase

Entre las primeras tareas de Mösmang en el Bayern de Múnich estuvo en su día facilitarle la adaptación en Múnich al portugués Renato Sanches. Mösmang traducía para Sanches, le ayudaba con los trámites, jugaba a la Playstation con él y así sucesivamente. Sanches, que —las casualidades existen— nació en Amadora, tampoco logró asentarse finalmente en el Bayern ni en dos intentos; el centrocampista, que en su día fue considerado un supertalento y futuro candidato al Balón de Oro, tiene ahora 29 años y, tras muchos giros y vaivenes, está sin club desde este verano.

Pero Mösmang hizo carrera rápidamente en el campeón récord. Y así, lo que une al cuarteto ilustre que ahora ha adquirido Estrela Amadora es, por supuesto, el hecho de que todos se conocen del Bayern de Múnich. Pero, sobre todo, lo que les une es que todos tienen una relación estrecha con Mösmang. En las redes sociales se encuentran toda clase de fotos de Mösmang con Müller, Hummels y Hernandez. Como mínimo desde la pandemia, además, todos juegan en una misma liga de Kickbase. En un podcast de 2021 muy recomendable, Mösmang cuenta a los creadores de la app de fantasy football su trayectoria y el entusiasmo por Kickbase de él mismo, Hummels, Müller y compañía. Ahora los amigos de Kickbase van un paso más allá: del fantasy football a la gestión real.

¿Por qué la Liga Portugal es tan interesante para los inversores?

¿Pero por qué Portugal? Los motivos son evidentes: la Liga Portugal —naturalmente, sobre todo gracias a los clubes más fuertes, Benfica, Sporting y FC Porto— no está tan lejos de las cinco grandes ligas de Europa. El nivel deportivo es comparable al de las ligas belga y neerlandesa y, en todo caso, mejor que el de la Bundesliga austriaca. En la clasificación quinquenal de la UEFA, la liga ocupa actualmente la sexta plaza, por detrás de la Ligue 1.

A esto se suma un modelo de negocio especialmente lucrativo para los inversores en los clubes portugueses, que desde siempre se entienden a sí mismos como clubes formadores y vendedores. Las estructuras para el scouting y el desarrollo de jugadores se encuentran en un nivel alto, a lo que se añade también cierta habilidad negociadora de los actores portugueses. "Los diez clubes más exitosos fuera de Benfica, Porto y Sporting han generado juntos en diez años más de 700 millones de euros de balance positivo en traspasos. No es un secreto a voces, es el modelo de negocio del país", dijo recientemente Felix Krüger, en su día mano derecha de Max Eberl como coordinador deportivo en RB Leipzig y ahora presidente del club portugués de Cuarta División Sintrense, al Münchner Merkur.

Mösmang también explicó las ventajas de la liga portuguesa. Hay "ninguna restricción a la hora de fichar extranjeros no comunitarios. Eso significa: puedo fichar jugadores de cualquier parte del mundo". Y ese parece ser el plan: Amadora debe convertirse en trampolín para talentos de países de desarrollo futbolístico. Este verano, sin embargo, de momento llegaron jugadores de Serbia (el nuevo capitán Stefan Lekovic, de 22 años, procedente del Estrella Roja de Belgrado), España (Joan Jordan, de 32, del Sevilla FC), Francia (Lucas Mincarelli, de 22, desde Montpellier) o Alemania (además del ya mencionado Zvoranek, también el cedido del Stuttgart Jeremy Arvealo y el surcoreano Si-Woo Yang, del Fortuna Düsseldorf II).

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¿Quién está detrás del fondo de inversión con el que Thomas Müller, Mats Hummels y compañía compraron Estrela Amadora?

El inicio de temporada fue satisfactorio: en los cuatro primeros partidos de liga aún no hubo ninguna derrota y, con seis puntos, el equipo ocupa la novena plaza. Los inversores de Alemania también han despertado algo más de interés entre los espectadores: una media de 4.691 aficionados acudió a los dos partidos en casa disputados hasta ahora, mientras que la temporada pasada la media fue de 3.353. Comparado con Alemania, eso suena casi hasta entrañable: en el Bayern a veces se interesan más espectadores por los entrenamientos públicos, sobre todo porque el Estadio Jose Gomes solo tiene 9288 plazas. Pero en Portugal casi 5000 espectadores ya bastan para ocupar el noveno puesto en asistencia. Sin embargo, Mösmang ve un potencial mucho mayor. En la presentación anunció que se quiere invertir en la infraestructura. Eso incluye el estadio y el campo de entrenamiento, pero también áreas como scouting, academia juvenil, datos e IA.

En este contexto resulta interesante ver en qué otras empresas están invertidos el fondo alemán LEAD y su división deportiva ADvantage, que fue la que ejecutó la adquisición. Amadora es el primer club de fútbol de la cartera. Hasta ahora, de hecho, se había invertido principalmente en empresas de tecnología deportiva. Por cierto, los financiadores detrás de LEAD proceden del entorno de la familia Dassler, es decir, de la familia fundadora de Adidas.

Una razón más por la que este proyecto probablemente no deba subestimarse. Está claro que el club difícilmente podrá alcanzar también en lo deportivo a Benfica, Sporting y FC Porto, los tres grandes del fútbol portugués, pero las plazas que vienen detrás no están cerradas a cal y canto. Como actualmente cinco clubes portugueses pueden competir internacionalmente, sí que hay espacio para un club de inversores con ambición.

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¿Qué deben hacer Thomas Müller y Mats Hummels en Estrela Amadora?

Lo rápido que un modesto estratégicamente bien dirigido puede subir lo demostró en los últimos años el Como 1907 en Italia. Cuando en 2019 fue adquirido con dinero de Indonesia por un fondo británico, el club jugaba incluso en Cuarta División. Tras tres ascensos y las entradas de los exprofesionales Cesc Fabregas, hoy también entrenador del Como perseguido ya por media Europa, y Thierry Henry, el Como celebró ahora su debut en la Champions League contra RB Leipzig.

En comparación con el Como, eso parece un club de inversores de la vieja escuela; en cualquier caso, las celebridades de Hollywood aún no se han dejado ver en el club de las bebidas energéticas y RB tampoco es precisamente considerado una atracción turística. Y mientras que RB Leipzig fue fundado principalmente para promocionar un producto, Como 1907 quiere crear su propia marca... y venderla. Hasta ahora, con bastante éxito. Y, por supuesto, en RB tampoco mandan antiguas estrellas mundiales del fútbol, y mucho menos tienen participaciones en el club.

También en Amadora Müller, Hummels, Sommer y Hernandez estarán implicados en el negocio operativo.

"Queremos experiencia en todos los ámbitos. Yann se encarga de los porteros, Mats de la defensa y Thomas del ataque. Ayudan principalmente en la evaluación de los jugadores y de los posibles nuevos fichajes", dijo Mösmang a la Bayerischen Rundfunk. Los inversores deben decir "si están a favor o en contra de un fichaje. Naturalmente, también ayudan en cuestiones de red de contactos y proyección exterior. También están presentes en las conversaciones con jugadores. Para ellos es un primer nivel para poder ponerse realmente a prueba en la gestión."

Hummels lo confirma. La inversión es un paso importante "para descubrir cuál será para mí en el futuro el trabajo adecuado dentro del fútbol", dijo a Spiegel.

Y también entre los aficionados parece que el modelo es más Como que Leipzig. "No voy a convencer a ningún portugués que sea seguidor de Sporting, Benfica o Porto. Pero creo que sí puedo convencer a mucha gente fuera de Portugal para que se haga aficionada de Estrela", dice Mösmang.

¿Ha ganado alguna vez un título Estrela Amadora?

Convertirse en el segundo club favorito de los aficionados es algo a lo que aspiran últimamente algunos clubes. Porque es así: al público le encantan las historias de ascenso, y no es algo que ocurra solo desde que existen las redes sociales, aunque los mecanismos de estas hayan reforzado sin duda este fenómeno. Si ahora un club portugués antes bastante desconocido causara de repente sensación, esa es la esperanza, de pronto se abrirían posibilidades completamente nuevas. Es el fenómeno Bodö/Glimt.

Al igual que ocurrió con el primer rival del Bayern en la Champions League de esta temporada, no hace tanto que Amadora tuvo problemas financieros. En 2010, el equipo incluso fue retirado por completo de la competición y, tras una fusión con un club de Tercera División en 2020, el club recuperó su antiguo nombre. Por eso, el club aún no ha ganado ningún título oficial. E incluso el club predecesor con el mismo nombre solo tiene en su palmarés una Copa de Portugal en 1989/990. Mucho margen de mejora.