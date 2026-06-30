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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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El que menos corre y el más letal... El número «618», protagonista de una emocionante paradoja numérica de Messi en el Mundial

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
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L. Messi
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.

Llevó a Argentina a la máxima puntuación

Una nueva estadística muestra una paradoja: Lionel Messi brilla en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi lidera la tabla de goleadores con 6 tantos y ha guiado a Argentina al primer lugar de su grupo tras vencer a Austria, Argelia y Jordania.

Según Opta, Messi es el que menos ha corrido en el torneo, pero el más eficaz ante la portería.

De los 618 jugadores de campo que disputaron al menos 90 minutos en la fase de grupos, Messi es el que menos ha corrido (8,1 km por partido) y, al mismo tiempo, el máximo goleador con 6 tantos.

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