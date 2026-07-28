El Real Madrid responde aparentemente a la oferta récord con la que el Arsenal pretende seducir a la estrella ofensiva Vinicius Junior.

Según informa Sky, el Real ha presentado al brasileño y a sus asesores una contraoferta. El objetivo está claro: que Vinicius renueve su contrato, que expira en 2027.





Los blancos están al tanto de las acometidas del Arsenal y esperan poder alcanzar por fin un acuerdo con Vinicius con su última oferta, según se informa. Las negociaciones llevan en marcha desde hace bastante más de un año, aunque en ese tiempo se han congelado en varias ocasiones. En un primer momento, Vinicius aparentemente exigía un salario claramente demasiado alto a ojos de los dirigentes del Real, y, según trascendió, quería ganar al menos tanto como su compañero Kylian Mbappé.

Aquí, Vinicius sí habría cedido en algún momento y se habría alejado de sus pretensiones salariales iniciales, por lo que en primavera Sky informó incluso de un acuerdo inminente para ampliar su contrato. Pero tampoco ahora, varios meses después, se ha producido todavía.

El Arsenal tienta a Vinicius Junior con un salario descomunal

Ahora el Arsenal intenta aparentemente sacar partido de ello. Hace poco, el Telegraph informó de que el campeón inglés está tentando a Vinicius con una oferta récord. El jugador de 26 años ganaría así en Londres más que cualquier futbolista del Arsenal antes que él. También The Athletic informó del interés de los Gunners en una de las superestrellas del Real Madrid.





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Por eso mismo, al Real le interesa naturalmente una decisión de Vinicius lo antes posible. Al fin y al cabo, los madrileños no quieren en ningún caso correr el riesgo de perder gratis al internacional brasileño el próximo año. Si Vinicius se decanta pronto por no renovar en el Bernabéu, una venta ya este verano sería cada vez más probable.

A pesar de un antecedente delicado: José Mourinho quiere aparentemente retener a Vinicius a toda costa

Lo delicado del asunto: entre Vinicius, que llegó a Madrid en 2018 procedente del Flamengo, y el nuevo entrenador del Real, José Mourinho, existe, como es sabido, un antecedente. A raíz de la polémica por racismo en torno a Gianluca Prestianni y Vini Jr. en el partido de Champions League en febrero ante el Benfica, entonces club de Mourinho, el atacante y el técnico portugués se enfrentaron. «Cuando se marca un gol así, se celebra de forma respetuosa», criticó después Mourinho sobre la efusiva celebración de Vinicius tras su gol del 1-0 para la victoria, y atribuyó al astro del Real parte de culpa de que siga siendo víctima una y otra vez de insultos racistas: «Algo no está bien, porque eso pasa en todos los estadios. En todos los estadios en los que juega Vinicius pasa algo. Siempre», dijo Mourinho.

Seguramente Vinicius no lo haya olvidado. Mientras tanto, Mourinho lo tiene muy claro: el viejo y nuevo técnico de los blancos quiere impedir a toda costa la salida del brasileño, escribe el Telegraph. Mourinho cuenta plenamente con Vinicius, que desde hace años figura entre los apoyos más importantes del Real. La temporada pasada, sumó 22 goles y 14 asistencias en 53 partidos entre todas las competiciones.