Según un informe de The Athletic, los blancos se han puesto en contacto con Leipzig para hablar con los responsables del club de la Bundesliga sobre Diomande. Según se informa, el Real trabaja activamente para llevar al jugador de 19 años al Bernabéu.

Skyescribe mientras tanto incluso de una primera oferta del subcampeón español. Esta habría sido de 90 millones de euros fijos más diez millones de euros en bonus, es decir, un volumen total de 100 millones de euros. Sin embargo, Leipzig la habría rechazado amablemente.

Si Brahim Diaz deja el conjunto madridista, podría haber un nuevo impulso en los intentos. El internacional marroquí es considerado un candidato a salir y Diomande sería un recambio de primer nivel para el ataque.

Sin embargo, fichar este verano al internacional de Costa de Marfil es una tarea titánica. Leipzig no quiere desprenderse de Diomande tan fácilmente después de solo un año, y los sajones ya habrían rechazado una oferta del Liverpool de alrededor de 100 millones de euros en total, similar por tanto a la del Real. Quien quiera fichar a Diomande probablemente tendrá que moverse con su oferta en la región de los 130 millones de euros.

PSG era considerado últimamente el favorito en el pulso por Yan Diomande

Hasta ahora, ni siquiera París Saint-Germain estaba dispuesto a poner tanto dinero sobre la mesa. El campeón de la Champions League tiene un gran interés en Diomande y últimamente siempre era considerado el gran favorito para su fichaje. Si el Real realmente va en serio y sigue pujando, habría un nuevo movimiento en el tira y afloja por el joven desequilibrante.

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En Leipzig, Diomande tiene contrato hasta 2030. RB probablemente querría ofrecer al marfileño un nuevo contrato con mejores condiciones salariales para aumentar las opciones de que siga. El verano pasado, Leipzig pagó 20 millones de euros de traspaso al CD Leganés y Diomande explotó en su primer año en la Bundesliga.

En 46 partidos entre todas las competiciones firmó 15 goles y 11 asistencias. En el Mundial, Diomande fue después titular habitual con Costa de Marfil y registró una asistencia en cuatro partidos del torneo. Los marfileños cayeron en dieciseisavos de final ante Noruega, perdiendo por un ajustado 1-2 frente a Erling Haaland y compañía.