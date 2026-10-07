Lionel Messi se despidió el martes por la noche de la selección argentina por todo lo alto, pero durante su último partido internacional también hubo una atención llamativa para otra persona. En un Monumental con las entradas agotadas, una parte del público cargó varias veces a pleno pulmón contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los cánticos se escucharon antes, durante y después del amistoso ganado ante Benín (3-0) y alcanzaron su punto álgido durante el comentado espectáculo de drones posterior al encuentro. Incluso antes de que echara a rodar el balón, ya se escuchaba desde las gradas un cántico argentino ya conocido dirigido a Tapia. El presidente fue insultado de forma muy grosera, tras lo cual en la canción se le pregunta cuándo se dará cuenta de que nadie lo quiere.

El canto se extendió desde la grada Centenario hacia otras partes del estadio. Que precisamente durante la noche de despedida de Messi se cantara de forma tan explícita contra el presidente no pasó desapercibido. Por ello, los medios argentinos hablan de un duro golpe para el dirigente.

El descontento volvió a aflorar tras el partido. Después del pitido final hubo un amplio homenaje a Messi con fuegos artificiales, música y un gran espectáculo de drones. La intención era brindarle una despedida adecuada a la superestrella de 39 años, pero la ejecución provocó precisamente más silbidos.

Una de las primeras imágenes que formaron los drones en el cielo resultó no ser un homenaje a Messi, sino un anuncio de la aseguradora Sancor Seguros. Eso sentó mal entre los aficionados argentinos presentes, que en ese momento esperaban precisamente un homenaje al internacional en 208 ocasiones. El anuncio fue recibido con una sonora pitada, tras la cual volvieron a escucharse cánticos contra Tapia.

Por si fuera poco, en las redes sociales también circuló otro fragmento del espectáculo de drones. En una imagen de Messi, el atacante aparecía representado mientras golpeaba un balón con la pierna derecha. Messi es conocido, por supuesto, por su fenomenal pierna izquierda. El error fue objeto de burlas masivas en X, donde algunos usuarios volvieron a señalar a Tapia como el gran señalado.

Sin embargo, la ira contra Tapia va más allá de un espectáculo de drones fallido. El presidente de la AFA lleva tiempo siendo una figura controvertida dentro del fútbol argentino. Según los medios argentinos, entre los factores que pudieron haber contribuido a la frustración figuran los altos precios de las entradas, los problemas con la reventa y las entradas falsas en torno al duelo con Benín.



