La sanción que recibió Joey Veerman tras su tarjeta roja en el duelo con el AZ se ha rebajado. Tras el recurso del PSV, la fiscalía del fútbol profesional ha decidido reducir el castigo a dos partidos, uno de ellos condicional.

Veerman vio la roja el domingo muy pronto en el duelo por la Supercopa de los Países Bajos entre el PSV y el AZ. Con la pierna muy alta, golpeó con dureza en la cabeza a Mexx Meerdink.

El árbitro Serdar Gözübüyük dejó seguir en un primer momento, pero tras la intervención del VAR decidió actuar: roja directa. Eso tuvo una gran influencia en el partido, ya que finalmente el AZ ganó por 0-4.

En un primer momento, Veerman recibió una sanción de tres partidos, uno de ellos condicional. El PSV presentó una objeción y ese recurso ha resultado ahora exitoso.

Por lo tanto, Veerman podrá jugar con normalidad el partido fuera de casa ante el Excelsior. El estreno liguero contra el Fortuna Sittard se lo iba a perder en cualquier caso. El PSV abre la Eredivisie VriendenLoterij el sábado a las 20:00 en casa.

Por el momento, todo apunta a que Veerman seguirá jugando en el centro del campo del PSV también la próxima temporada de la Eredivisie. El futbolista de Volendam fue incorporado en 2021 procedente del sc Heerenveen.

Los clubes interesados pueden hacerse con Veerman por una cantidad fija de 20 millones de euros, pero hasta ahora reina un silencio absoluto.