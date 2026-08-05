Sami Bouhoudane ha sido presentado oficialmente como nuevo delantero del SC Cambuur. El goleador de 18 años procede del PSV y firma por tres temporadas, más la opción de una cuarta.

El traspaso de Bouhoudane, nacido en Bergen op Zoom, estaba al caer y ahora ya es oficial. Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el PSV recibirá alrededor de 350.000 euros y el club se ha asegurado un porcentaje de futura venta «considerable».

Además, el PSV también conserva el denominado matching right. Eso significa que el PSV podrá superar cualquier oferta de otro club por Bouhoudane para recuperarlo y llevarlo de vuelta a Eindhoven, donde su contrato se extendía hasta mediados de 2027.

El internacional marroquí en categorías inferiores disputó la pasada temporada 21 partidos con el Jong PSV, para el que firmó 7 goles. No llegó a debutar con el primer equipo del PSV.

El director técnico Lars Lambooij tiene mucha confianza en Bouhoudane. "Eso está claro y, por suerte, es recíproco", señaló el dirigente a través de los canales del club.

"Sami ya ha demostrado su valía en la Keuken Kampioen Divisie y también en esta pretemporada con el primer equipo del PSV ha mostrado que posee muchas cualidades".

"Su perfil encaja bien con lo que buscamos en su posición y, además, marca con muchísima facilidad. También tiene una gran ambición por demostrar su nivel y esa suma de factores hace que estemos muy contentos de haber conseguido ficharlo", afirmó Lambooij.



