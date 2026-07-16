El PSV vende a Armando Obispo por 5,5 millones de euros

Armando Obispo deja el PSV. Según «De Telegraaf», el central firmará por cuatro años con el RC Lens. El agente Ali Dusura desbloqueó las negociaciones y el traspaso se cerró en 5,5 millones de euros con bonificaciones, indican medios franceses.

Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el Lens no quería inicialmente ofrecer más de cuatro millones de euros. El PSV consideró que esa cantidad era insuficiente y ha conseguido que se aumentara.

Obispo viajará pronto a Lens para cerrar los detalles del contrato de cuatro años, que se firmará tras el reconocimiento médico.

El periodista Mounir Boualin ya había informado de que el PSV había suspendido las negociaciones por considerar insuficientes las ofertas del Lens, situadas entre tres y cuatro millones de euros.

Obispo, de 27 años, llegó a la cantera del PSV a los siete y ha pasado 20 años en el club campeón.

Su contrato en el Philips Stadion vence en 2025, y tras brillar con Curaçao en el Mundial, el subcampeón francés se fijó en él.

En total, disputó 112 partidos con el primer equipo, marcó seis goles y dio dos asistencias.