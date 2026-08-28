El PSV ha presentado una oferta oficial al Sparta de Róterdam por Ayoni Santos, confirma Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, siguiendo la información del periodista especializado en el mercado de fichajes Mounir Boualin. El club de Eindhoven ha visto cómo su propuesta era rechazada de inmediato.

El PSV dejó salir esta semana a Couhaib Driouech rumbo al Celta de Vigo y, por tanto, está buscando refuerzos en ataque. Santos (21), que puede actuar tanto de extremo izquierdo como de mediapunta, está considerado en el Philips Stadion como el candidato soñado.

La primera oferta, de «varios millones», ha sido enviada por el Sparta a la papelera. Los Kasteelheren quieren ingresar unos 5 a 5,5 millones de euros por Santos, que tiene contrato hasta mediados de 2029.

El internacional caboverdiano en una ocasión ha disputado hasta ahora 32 partidos con el primer equipo del Sparta, club en el que también se formó en la cantera. La semana pasada, ante el FC Utrecht (3-3), impresionó con varias acciones brillantes.

El PSV tiene hasta el 2 de septiembre a las 23:59 para cerrar el traspaso, ya que entonces se cierra el mercado de fichajes en Países Bajos. Está por ver si realmente se concreta la operación, porque el año pasado los clubes no alcanzaron un acuerdo por Marvin Young.

Mientras tanto, el campeón de liga también trabaja intensamente en la llegada de Sami Ouaissa, aunque todavía no existe un acuerdo entre los clubes. Un acuerdo personal no será un problema: Ouaissa quiere dar el paso.

Además, todo apunta a que Joël van den Berg y Esmir Bajraktarevic van a abandonar el club. Este último, según el Eindhovens Dagblad, puede salir del PSV, especialmente si Ouaissa llega a Eindhoven.

Van den Berg (19), jugador del Jong PSV, está en el punto de mira del Celtic, que estaría dispuesto a pagar cerca de cuatro millones de euros. Sin embargo, todavía no hay una oferta concreta. El centrocampista está vinculado al PSV hasta mediados de 2028.



