El PSV tiene motivos para preocuparse: un club extranjero de primer nivel se ha puesto en contacto y va en serio

El Sturm Graz quiere fichar a Essiën Bassey. Según el Eindhovens Dagblad, el lateral derecho de 19 años del PSV podría firmar un contrato de varios años con el segundo clasificado de Austria al final de esta temporada.

Según el especialista en PSV Rik Elfrink, del ED, el club austriaco quiere incorporarlo directamente al primer equipo. Sturm Graz se toma muy en serio el traspaso, pero, por ahora, PSV no está dispuesto a facilitar la salida del defensa.

Su contrato con el PSV vence en 2027 y el club holandés confía en su potencial, por lo que planea ampliarlo. Actualmente juega con el Jong PSV y aguarda su debut en el primer equipo.

Al jugador le atrae la trayectoria del Sturm Graz, donde los jóvenes pueden crecer rápido.

Además, el club austríaco aspira a disputar la fase previa de la Liga de Campeones. En el PSV, Bassey aún no entra en los planes del entrenador Peter Bosz, aunque podría ganarse un puesto en la pretemporada si no se cierra su traspaso.

Se desconoce la cifra que pide el PSV por su traspaso, mientras clubes alemanes y holandeses también lo vigilan.