El PSV se proclama oficialmente campeón nacional: los de Eindhoven se coronan por 27.ª vez campeones de los Países Bajos

El PSV se proclamó oficialmente campeón de la liga el domingo por la tarde. Gracias a la pérdida de puntos del Feyenoord, los de Eindhoven se coronaron, sin tener que jugar el domingo, como los mejores de los Países Bajos por vigésimo séptima vez.

El PSV ya se había asegurado los tres puntos el sábado en un atractivo encuentro contra el FC Utrecht. Gracias a la victoria por 4-3 en su propio Philips Stadion, el equipo de Peter Bosz era campeón nacional oficioso, pero aún no oficial.

El segundo clasificado, el Feyenoord, aún tenía que enfrentarse el domingo al FC Volendam. Si el Feyenoord no ganaba ese partido, el PSV se proclamaría oficialmente campeón nacional, algo que se veía venir desde hacía semanas.

El equipo de Robin van Persie decepcionó mucho en Volendam y no pasó de un empate sin emoción contra el colista. La diferencia entre el Feyenoord y el PSV ya era prácticamente insalvable, pero tras este reparto de puntos ya tampoco es posible sobre el papel.

La diferencia de nivel entre el PSV y el resto de la VriendenLoterij Eredivisie quedó clara muy pronto. Tras la jornada 12, los de Eindhoven se colocaron líderes y desde entonces no han cedido ese puesto.

El PSV se convierte así en el campeón de la Eredivisie más precoz de la historia. Con ello, baten un récord de 1978.

Sin embargo, la lucha por el segundo puesto es mucho más emocionante. El Feyenoord ocupa actualmente ese codiciado puesto con 54 puntos, pero el NEC le sigue a un punto y el FC Twente a cuatro. La diferencia con el Ajax es de seis puntos, después de que el equipo de Oscar García perdiera el sábado ante su rival directo, el Twente. Con ello, los de Ámsterdam parecen quedarse fuera de la lucha por el momento.