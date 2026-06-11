El PSV se enfrenta a una fuerte competencia extranjera por Kodai Sano

La pugna por Kodai Sano ya es un hecho. PSV, VfB Stuttgart y TSG Hoffenheim siguen al centrocampista del NEC, según Mounir Boualin, de SoccerNews.

El PSV sigue interesado en Sano, aunque aún no ha presentado oferta formal en Nimega y podría esperar a los ingresos por el traspaso de Ismael Saibari.

La estrella de la pasada temporada está a punto de fichar por el Bayern de Múnich, que ya ofreció 50 millones de euros.

Aunque aún no hay oferta oficial por Sano, la dirección técnica del PSV ya le comunicó su interés. El japonés figura alto en la lista, en parte por la probable salida de Joey Veerman.

Mientras PSV espera, otros ven su oportunidad: Stuttgart y Hoffenheim presionan, y varios clubes de la Premier League también siguen al japonés.

Por ahora se desconoce su nivel de concreción. Stuttgart, como PSV, aguarda vender a un jugador antes de contactar con NEC. Según fuentes alemanas, el club de Nimega pide 20 millones de euros por Sano.

Solo el PSV podría rebajar algo esa cifra, gracias al interés del NEC en Couhaib Driouech: si Sano ficha por el club de Eindhoven por un precio razonable, el PSV se mostrará más flexible en las negociaciones por el extremo.