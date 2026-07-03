El PSV se enfrenta a dura competencia de Italia y Alemania por Sven Mijnans

El PSV busca fichar a Sven Mijnans, informa Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). El centrocampista del AZ ya interesó al club la temporada pasada, pero no hubo acuerdo.

Durante meses pareció que ficharía por el PSV, pero su elevado coste lo impidió y continuó en el AZ.

Elfrink asegura que el fichaje tiene sentido, aunque el PSV enfrentará competencia, incluso desde el extranjero.

Según Transfermarkt, su valor de mercado alcanza los quince millones de euros, por lo que Earnest Stewart deberá invertir. «El año pasado el PSV ofreció más de diez millones, pero el entonces director técnico, Max Huiberts, no le dejó marchar», recuerda Elfrink, que añade un dato llamativo.

Según el experto en el PSV, el Como, la Juventus y el RB Leipzig siguen al jugador de 26 años. «Especialmente el Como y la Juventus parecen fuertes competidores del PSV».

Por ahora se desconoce la cifra exacta, pues AZ y PSV aún no confirman ni desmienten las negociaciones.