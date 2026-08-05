El Rangers ha presentado una primera oferta por Couhaib Driouech, según informa De Telegraaf este miércoles. El PSV ha rechazado esa propuesta. Según el Eindhovens Dagblad, se trata de una oferta millonaria.

No se ha informado de la cuantía exacta de la oferta del club escocés. Presumiblemente, el PSV querría recibir unos siete u ocho millones de euros por el atacante de 24 años.

El periodista de fichajes Mounir Boualin espera que el Rangers regrese pronto con una oferta mejorada. Boualin ya informó anteriormente este miércoles de que no solo el Rangers está seriamente interesado en Driouech, sino también el Red Bull Salzburg. El ED añade además al Burnley.

El propio Driouech estaría abierto a dar un nuevo paso en su carrera. El PSV no ve con malos ojos un traspaso, pero exige una cantidad millonaria por el internacional marroquí. El extremo tiene contrato en el Philips Stadion hasta mediados de 2029 y, según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de unos siete millones de euros.

El interés por Driouech no es nuevo. Anteriormente ya se mencionó a NEC, Genoa y Celta de Vigo como posibles destinos, pero ninguno de esos clubes logró hacerse con el atacante del PSV.

Driouech dio el salto en el verano de 2024 del Excelsior al PSV por unos 3,5 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 61 partidos oficiales con el conjunto de Eindhoven. En ellos, firmó doce goles y diez asistencias.