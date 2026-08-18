PSV incorpora a Lutsharel Geertruida cedido por el RB Leipzig, según informó Fabrizio Romano este martes a través de X. El experto italiano en el mercado de fichajes también desveló por qué cantidad el club de Eindhoven podrá hacerse con el defensa en propiedad.

Según Romano, el PSV podrá fichar definitivamente a Geertruida el próximo año por quince millones de euros. El gran club neerlandés parece dispuesto a presentar al internacional con Países Bajos a corto plazo en el Philips Stadion.

El Eindhovens Dagblad asegura que el PSV ha pactado una opción de compra 'libre', por lo que no está obligado a comprar a Geertruida en 2027. El defensa tiene contrato en Alemania hasta mediados de 2029.

Geertruida fue fichado en 2024 por 20 millones de euros procedente del Feyenoord. La pasada temporada jugó cedido en el Sunderland, que decidió no incorporarlo en propiedad desde el Leipzig.

Ahora, por tanto, Geertruida jugará para el rival, el PSV. El club de Eindhoven ya tenía desde hace tiempo un acuerdo personal con Geertruida, que, pese al interés desde varias ligas, desea regresar a Países Bajos.

La Real Sociedad y el Everton mostraron interés, y también el Ajax consultó brevemente por la disponibilidad del internacional neerlandés en 21 ocasiones. Sin embargo, el PSV se lleva el gato al agua y, de este modo, Peter Bosz ya tiene el refuerzo defensivo que quería.

El PSV juega el domingo contra el FC Groningen, que ha comenzado con fuerza la temporada. Todavía no está claro si Geertruida podrá debutar entonces con el vigente campeón de liga.