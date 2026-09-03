El PSV ha presentado a Mikkel Bro Hansen (17). El gran talento danés llega procedente del Bodø/Glimt y ha firmado un contrato de tres años.

El joven ha explicado a los canales del club que fue una elección fácil decantarse por el conjunto de Eindhoven. “Es un gran club y tenían un plan perfecto para mi futuro”.

Bro Hansen se refiere a talentos que antes se desarrollaron en el PSV. “Mira a chicos como Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari, etcétera”. A continuación, el delantero explica qué plan tiene el PSV para él.

“Me voy a incorporar a tiempo completo al primer equipo. En un primer momento jugaré partidos con el Jong PSV, pero voy a luchar por tener el mayor número posible de minutos en el primer equipo. No puedo esperar para empezar”, afirma Bro Hansen.

El director técnico Earnest Stewart está encantado con la llegada del jugador. “Llevamos tiempo siguiéndolo y el contacto se ha intensificado en los últimos meses. Vemos a Mikkel como un jugador con muchísimo potencial y estamos totalmente convencidos de que puede desarrollarse de la mejor manera en el PSV”.

El conjunto de Eindhoven pagará alrededor de tres millones de euros al Bodø/Glimt, mientras que los noruegos pidieron inicialmente una cifra más alta. El PSV ha logrado rebajar el precio de salida.

El PSV logró convencer a Bro Hansen pese al fuerte interés del extranjero. A finales de mayo, también se vinculó con insistencia al Ajax con el delantero centro. Entre otros, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Newcastle United y Juventus también fueron mencionados entonces como clubes interesados.