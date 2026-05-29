Según el Corriere dello Sport y Gianluca Di Marzio, el Nápoles sigue a Matej Kovár. El club italiano ve en el portero del PSV, de 26 años, un posible fichaje para la próxima temporada, aunque dependerá de la situación de sus guardametas actuales.

El checo, cedido primero por el Bayer Leverkusen, convenció al PSV, que en enero pagó cinco millones de euros por su fichaje hasta 2030.

En la pretemporada superó a Nick Olij y se consolidó como titular. Disputó 44 partidos oficiales, con ocho porterías a cero.

Con él en la portería, el PSV ganó la Eredivisie y, en la fase de grupos de la Champions, venció 6-2 al Nápoles; resultado que habría llamado aún más la atención del club italiano.

Di Marzio añade que, si Alex Meret o Vanja Milinkovic-Savic se marchan, el club italiano podría fichar al checo.

Además, el nuevo técnico Massimiliano Allegri ya habría mostrado su gusto por el guardameta.

Por ahora se desconoce si el PSV aceptaría su traspaso. Kovár sigue como portero titular y su valor de mercado es de 8 millones de euros, según Transfermarkt.

Ahora se prepara con la selección checa para el Mundial de Norteamérica, donde integra el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.