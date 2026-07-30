El PSV no renuncia a la llegada de su objetivo soñado: el agente juega un papel clave

El PSV no ha perdido la esperanza de fichar a Kodai Sano, según asegura Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. Aunque el PSV interrumpió las negociaciones con el NEC el pasado fin de semana, en los despachos sigue existiendo la confianza en que el traspaso aún pueda concretarse. El agente José Fortes Rodriguez debería desempeñar un papel clave para desencallar la operación.

El campeón de la liga decidió pausar las conversaciones después de que quedara claro que el precio que pide el NEC estaba demasiado lejos de lo que el PSV está dispuesto a pagar. El club de Nimega exige dieciocho millones de euros. Con ello, el traspaso veraniego del centrocampista japonés parecía quedar descartado por el momento.

Sin embargo, la situación en el mercado de fichajes puede cambiar rápidamente, como explica Elfrink. El propio Sano está abierto a un cambio al PSV y ve con muy buenos ojos un traspaso al vigente campeón de la liga.

El papel del agente José Fortes Rodriguez será de gran importancia para el PSV en el próximo periodo. Tendrá que intentar convencer al NEC de rebajar el precio, mientras que al mismo tiempo deberá persuadir al PSV para que presente una oferta superior.

A pesar del punto muerto del pasado fin de semana, en todas las partes implicadas sigue habiendo confianza en que un acuerdo no está descartado. En las conversaciones con el NEC sobre un posible traspaso de Kodai Sano, el PSV también ha puesto sobre la mesa el nombre de Joël Drommel, añade De Telegraaf. El NEC busca competencia para su portero titular, Gonzalo Crettaz.

Mientras tanto, el PSV también sigue activo en otras posiciones en el mercado de fichajes. El club de Eindhoven quiere incorporar este verano un nuevo lateral izquierdo a la plantilla.

En ese sentido, Filip Kostic figura desde hace tiempo como uno de los principales candidatos. El PSV ya ha presentado una oferta al agente del carrilero izquierdo, que está libre, pero aún espera su visto bueno definitivo.