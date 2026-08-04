Kodai Sano no figura este martes por la noche en la convocatoria del NEC para el duelo de la Liga de Campeones contra el Olympiakos. El centrocampista japonés regresa a los Países Bajos para pasar el reconocimiento médico con el PSV, según informan fuentes a Voetbalzone.

Sano llevaba ya tiempo en el punto de mira de clubes tanto de la Eredivisie como del extranjero. Ajax y PSV mostraron interés. Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, informó el lunes por la noche de que NEC y PSV ya estaban ambos ‘cediendo’.

Fuentes fiables confirman ahora a Voetbalzone que Sano no forma parte de la convocatoria del conjunto de Nimega. El centrocampista se sube al avión rumbo a los Países Bajos y se someterá al reconocimiento médico en Eindhoven.

En un principio, NEC habría exigido alrededor de dieciocho millones de euros, incluidos bonus. Sin embargo, el club de Nimega cede y, según se informa, recibirá quince millones de euros, incluidos bonus, por el centrocampista defensivo.

PSV llegó incluso a romper antes las negociaciones, porque se consideraba que el japonés de 22 años era demasiado caro. Sin embargo, NEC concede ahora al importante centrocampista su deseado traspaso al vigente campeón de liga.

El equipo de Dick Schreuder se mide este martes por la noche al Olympiakos en Grecia a las 20.00. NEC disputa por primera vez en la historia del club la fase previa de la Liga de Campeones.

Si el conjunto de Nimega gana la eliminatoria, en el playoff le espera un enfrentamiento con Union Saint-Gilloise o Bodø/Glimt. Qué equipo será el rival dependerá del ganador de esa eliminatoria.