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MijnansIMAGO
Bart DHanis

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El PSV gana su primer partido con Mijnans; Bosz saca de repente al campo a un jugador sin contrato

PSV Eindhoven vs Rakow Czestochowa
PSV Eindhoven
Rakow Czestochowa
Amistosos

El sábado por la tarde, el PSV venció 3-2 al Rakow polaco en un amistoso de 120 minutos disputado en el Sportpark De Herdgang.

El lateral derecho Kiliann Sildillia, de cabeza, aprovechó un córner de Joey Veerman a los cuatro minutos.

Poco después, el cuarto clasificado de Polonia igualó el marcador: tras anularse un tanto, Adin Molnar superó a Nick Olij.

Poco después, los visitantes se adelantaron: Patryk Makuch cabeceó un centro desde la banda.

La ventaja visitante duró poco: un pase en profundidad permitió a Couhaib Driouech igualar de nuevo.

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El capitán Fran Tudor protestó airadamente y vio la roja, aunque finalmente se quedó en el campo tras disculparse.

En la segunda parte el PSV dominó y, tras 100 minutos, Gino Verhulst, primo de Cody Gakpo, marcó de lejos el 3-2.
Al final, Myron Boadu entró por Alassane Pléa; un cambio sorpresivo, pues el delantero ya no tiene contrato con el PSV y solo entrenaba con el equipo.

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