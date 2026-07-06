El PSV ficha a Sven Mijnans: esta es la cantidad que paga el campeón nacional

El PSV y el AZ han acordado el traspaso de Sven Mijnans. El campeón de Eindhoven pagará 13 millones de euros por el centrocampista, el tercer fichaje nacional más caro de la historia. Mijnans firma hasta 2031 y usará el dorsal 21.

«Es el paso perfecto en mi carrera. El PSV es un club magnífico con una visión clara, una dirección sólida e instalaciones de primer nivel. Además, aquí se compite por los títulos cada temporada», celebra Mijnans, que siempre soñó con jugar en la Liga de Campeones y está agradecido al AZ por los años que pasó en Alkmaar.

«El AZ me dio la oportunidad de crecer al máximo nivel. Desde el primer día me sentí muy bien acogido: conocí a gente maravillosa, jugué partidos fantásticos y creé recuerdos inolvidables. Ganar la Copa con el AZ es, sin duda, uno de los momentos más bonitos de mi carrera», afirma Mijnans en la web del club sobre su fichaje por el PSV.

Sobre su elección del ‘21’, añade: «Es el que más me atraía. Dybala y Pogba tuvieron éxito con él, así que espero seguir esa tradición».

Niels van Duinen, director técnico del AZ, se muestra orgulloso: «Sven ha aportado mucho al club. Aquí se ha convertido en un centrocampista completo, decisivo con goles, asistencias y liderazgo».

«Llevamos años siguiéndolo y vemos que da un gran paso adelante cada temporada. Es un centrocampista inteligente y versátil con gran capacidad de desplazamiento. Además, aporta goles y asistencias de forma constante. Su mentalidad también nos gusta mucho», afirmó Earnest Stewart, director técnico del PSV.

El PSV ha pagado trece millones de euros por Mijnans, el tercer fichaje nacional más caro de la historia. El Ajax pagó 16,3 millones por Miralem Sulejmani, y el PSV 15,8 millones por Ruben van Bommel.