El PSV intentó fichar a Ladislav Krejcí en los últimos días del mercado de fichajes, según informa Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El internacional checo en 30 ocasiones debía reforzar la defensa del equipo de Peter Bosz, pero el Wolverhampton Wanderers no colaboró en el traspaso.

Según Elfrink, el PSV se dirigió a los Wolves poco antes del cierre del mercado para hacerse con Krejcí. Sin embargo, los de Eindhoven recibieron un ‘no’ por respuesta en su intento.

Que el PSV seguía buscando un refuerzo defensivo ya estaba claro. El club logró incorporar a Lutsharel Geertruida en calidad de cedido procedente del RB Leipzig y pactó además una opción de compra, pero también quería sumar a otro central más.

Krejcí era uno de los jugadores que había entrado con fuerza en escena. Su nombre ya había sonado en Eindhoven en agosto y el PSV decidió volver a intentarlo en la fase final de la ventana de fichajes.

Finalmente no se llegó a un acuerdo con el Wolverhampton Wanderers. El club inglés cerró la puerta, por lo que el PSV se quedó sin la llegada del defensa checo.

El jugador de 27 años puede actuar en varias posiciones. Puede jugar en el eje de la zaga, pero también es utilizado con regularidad como centrocampista defensivo.

Según Transfermarkt, Krejcí tiene un valor de mercado de 22 millones de euros. Antes de su etapa en el Wolverhampton Wanderers jugó, entre otros, en el Sparta de Praga y el Girona, con el que también participó en la Champions League.

Además, Krejcí llevó este verano el brazalete de capitán con la selección nacional de la República Checa en el Mundial. El defensa marcó el primer gol de su país en el partido inaugural ante Corea del Sur (derrota por 2-1) al cabecear a la red un saque de banda lejano. La República Checa cayó finalmente en la fase de grupos con solo un punto.







